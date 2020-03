Hugo Dumas Chronique

Il est 13h, «on farme»!

Le rituel ne bouge plus depuis plus d’une semaine. À 13 h, c’est café, coup de peigne et linge mou propre (on sait vivre, quand même) pour le rendez-vous quotidien avec le Dr Horacio Arruda, le premier ministre François Legault et la ministre de la Santé Danielle McCann.