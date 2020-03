Québec annonce que des appels automatisés faits chez les personnes de 70 ans et plus, enregistrés par Dominique Michel (notre photo) et Bernard Derome, seront effectués à compter de 18 h, vendredi.

(QUÉBEC) Dans un nouvel effort de rappeler aux aînés — particulièrement vulnérables à la COVID-19 — de respecter les consignes d’isolement préventif, Québec annonce que des appels automatisés, enregistrés par Dominique Michel et Bernard Derome, seront effectués à compter de 18 h, vendredi.

Fanny Lévesque

La Presse

Les appels seront faits chez les personnes de 70 ans et plus.

« Bonsoir, c’est Bernard Derome à l’appareil. J’ai pris le temps d’enregistrer un appel pour vous apporter du réconfort. Il est à peu près impossible que vous n’ayez pas entendu parler du coronavirus. Le but de mon appel est de vous rassurer et d’offrir des moyens efficaces pour vous protéger contre la transmission de ce virus », peut-on entendre dans le message d’environ une minute trente.

M. Derome suggère aux aînés d’aller prendre une marche, de se faire livrer l’épicerie et de se laver les mains avec du savon régulièrement. « Si vous vous sentez seuls, je vous encourage à échanger avec vos proches, vos enfants, vos amis par téléphone ou internet. Ils seront heureux d’avoir de vos nouvelles », poursuit-il.

Hier, le premier ministre François Legault citait la chanson de Jean-Pierre Ferland Envoye à maison pour convaincre les personnes âgées de 70 ans et plus de respecter les consignes en matière de santé publique afin de limiter les risques de contagion au virus.

Plusieurs reportages ont fait état d’aînés qui continuaient de fréquenter des supermarchés, des cafés et des centres commerciaux.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Bernard Derome





Or, dès vendredi soir, les aînés pourront entendre la voix de la comédienne Dominique Michel ou de l’ex-chef d’antenne de Radio-Canada Bernard Derome pour les rassurer. « Le gouvernement tient à remercier M. Derome et Mme Michel d’avoir accepté de joindre leurs voix aux efforts en cours », peut-on lire dans un communiqué.

Les personnes de 70 ans et plus sont particulièrement vulnérables à la COVID-19 avec un taux de mortalité de 8 %. Cette statistique bondit à 14,8 % pour les aînés de 80 ans et plus.