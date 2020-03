Des personnalités publiques ont décidé de s’adresser directement aux aînés pour les inciter à rester à la maison.

Stéphanie Morin

La Presse

Après les nombreux messages destinés aux jeunes, c’est donc au tour des personnes âgées d’être interpellées.

Michel Louvain est de ceux qui ont pris la parole. Le chanteur âgé de 82 ans a mis une vidéo en ligne sur la page Facebook de Junior Bombardier pour exhorter les personnes âgées à demeurer à la maison.

« C’est pour notre sécurité. Moi aussi je suis soumis aux mêmes conditions d’isolement temporaire. Suivez les directives comme moi je le fais. Je vous embrasse et je pense à vous. »

Le général Romeo Dallaire, qui était déployé au Rwanda lors du génocide de 1994, a aussi livré un message vidéo sur son compte Twitter, et ce dans les deux langues officielles.

« J’ai 73 ans et je reste chez nous pour sauver des vies. Nous tous, gens de 70 ans et plus, c’est à nous de rester chez nous pour protéger les innocents et ultimement, voir des jours meilleurs. Restez chez vous, un point c’est tout. »

Béatrice Picard a de son côté lancé un appel aux aînés lors d’une entrevue à TVA : « C’est important de suivre les directives qu’on nous a données, mais il y a toujours des Finfin Latulipe qui disent « moi, je ne ferai pas ça. » Il y a une logique pure et simple qu’il faut suivre, surtout pour les personnes âgées. Il ne fait pas aller dans les lieux où il est possible d’attraper cette maladie. »