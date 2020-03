Dans la foulée de l’annonce faite plus tôt aujourd’hui par le ministre François Legault décrétant l’état d’urgence sanitaire nationale, la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy vient d’annoncer la fermeture complète des musées d’état ainsi que tout le réseau de bibliothèques de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

André Duchesne

La Presse

La ministre demande par ailleurs aux promoteurs de toutes les salles de spectacles du Québec de fermer leurs portes pour une durée de 30 jours à compter d’aujourd’hui.

La mesure s’étend à tous les organismes culturels tels le Conservatoire de musique et d’art dramatique, le Grand Théâtre de Québec, les musées des Beaux-Arts (déjà fermés), d’Art contemporain, de la Civilisation, etc.

« La mobilisation de tous est essentielle pour prévenir la propagation de la COVID-19, déclare Mme Roy. Consciente des conséquences qu’entraîne l’opération de prévention qui est présentement déployée, je travaille activement avec mes collègues mes sociétés d’État à limiter les incidences financières pour le milieu culturel afin de le soutenir. Notre grande priorité doit être la santé de tous. » D’autres détails à venir.

Les cinémas Beaubien et du Parc viennent aussi d’annoncer la fermeture de leur salles pour demain.

« C’est tout un problème, lance Mario Fortin, directeur général du Beaubien et du cinéma du Parc. On vit une situation extraordinaire face à laquelle il n’y a pas de livre d’instruction. Je me sens comme quelqu’un qui lance toutes ses balles en l’air en même temps et qui ne sait pas jongler.