Une demande émise cet après-midi par Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, de fermer toutes les salles de spectacles pour trente jours en raison de la pandémie de coronavirus ne fait pas l’unanimité dans le milieu culturel.

André Duchesne

La Presse

Le cinéma Beaubien, le cinéma du Parc et la Cinémathèque québécoise fermeront leurs portes à la fin de la présente journée en conformité avec cette demande de Mme Roy qui a aussi décrété la fermeture de tous les musées d’État et de toutes les bibliothèques du réseau de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« C’est tout un problème, lance Mario Fortin, directeur général du Beaubien et du cinéma du Parc. On vit une situation extraordinaire face à laquelle il n’y a pas de livre d’instruction. Je me sens comme quelqu’un qui lance toutes ses balles en l’air en même temps et qui ne sait pas jongler. »

Vincent Guzzo, propriétaire de la chaine du même nom et président de l’Association des propriétaires de cinéma du Québec, refuse catégoriquement d’aller dans la même direction et indique que son association est allée au-delà des restrictions imposées par le gouvernement.

« On a déjà appliqué une règle faisant en sorte que les salles ne peuvent être remplies à plus de 50 pour cent, dit-il. De sorte qu’on n’atteint jamais la limite maximale de 250 personnes. Il ne faut pas confondre salles de spectacles et salles de cinéma. Qu’on s’occupe d’une pandémie est une chose mais qu’on vire à la panique en est une autre. »

Ce dernier, qui dit revenir d’un séjour aux États-Unis où il s’est mis lui-même en quarantaine (il avait simplement un rhume, assure-t-il), indique que toutes les précautions sont prises dans les salles pour assurer la santé et la sécurité des spectateurs. « On réfléchit même à réduire le prix des billets pour montrer aux gens qu’on ne veut pas faire de l’argent avec toute cette histoire », dit-il.

Chez Cineplex, on dit suivre la situation de près. « La santé comme la sécurité de nos employés et de nos clients est primordiale et nous examinons actuellement quelles seront les suites à donner à ces nouvelles demandes », a indiqué Sarah Van Lange, directrice exécutive des communications chez Cineplex.

Par ailleurs, plusieurs salles de spectacles ont aussi commencé à annoncer leur fermeture. C’est le cas du Théâtre de Quat'Sous et le Théâtre PÀP qui annoncent dès maintenant l’arrêt de la diffusion des représentations de Courir l’Amérique. Les représentations du 17 au 28 mars sont donc annulées.

L’Agora de la danse et le théâtre Prospero suspendent aussi les représentations de leurs spectacles à l’affiche actuellement, a-t-on appris.

Au Grand Théâtre de Québec, cette nouvelle directive de la ministre a fait en sorte que toutes les activités sont maintenant annulées et que la billetterie sera fermée.

« Nous avions déjà mis en place la consigne s’appliquant aux salles de 250 places ou plus mais avec cette nouvelle directive, toutes nos autres activités sont annulées ou reportées », indique Lucie Cloutier, chef du service du marketing et des communications que La Presse a pu joindre.

Elle donne en exemple l’activité « Croissants musique » du dimanche matin. Elle indique aussi que si la billetterie ferme ses portes, le public pourra toujours acheter des billets en ligne... pour les activités ultérieures au 14 avril.

La directive de la ministre Roy fait suite à l’annonce faite plus tôt cet après-midi par le premier ministre François Legault de décréter une urgence sanitaire nationale.

Tout cela cause tout un branle-bas de combat dans l’industrie culturelle.

À la Cinémathèque québécoise, le directeur général Marcel Jean a indiqué que l’institution du boulevard de Maisonneuve Est fermerait aussi ses portes à la fin de la journée.

« Je comprends tout à fait la situation, nous a-t-il déclaré. S’il faut arrêter les rassemblements, on va le faire. On avait déjà réduit de moitié notre capacité d’accueil en laissant un banc libre entre chaque spectateur, mais nous allons maintenant suivre les consignes et fermer. »

Joint par La Presse, David Laferrière, directeur général et artistique du Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme, a indiqué que cette nouvelle mesure mettait toutes les salles sur le même pied d’égalité, ce qui éviterait sans doute de créer de la confusion. « Nous étions arrêtés pour 14 jours, mais là, on repousse la fermeture jusqu’au 14 avril », a-t-il dit.

Un appel dans quelques musées privés indique que plusieurs ont l’intention pour le moment de rester ouverts. Les musées McCord, de Joliette et le Musée de la Civilisation à Québec ont fait savoir à La Presse qu’ils avaient décidé de demeurer ouverts cette fin de semaine et qu’ils réévalueront la situation lundi. L’accès aux expositions est toutefois limité à 250 personnes à l’intérieur de chaque salle, conformément aux directives gouvernementales, a-t-on ajouté.

Chez Evenko, Philip Vanden Brande, gestionnaire principal des relations publiques et avec les médias, nous a écrit ceci : « Evenko a pris acte des mesures mises en place par le gouvernement du Québec quant à la suspension des événements pour une période de 30 jours. L’entreprise comprend et respecte la décision du gouvernement qui prend ainsi les moyens afin de contrôler le risque de propagation du virus. Des informations spécifiques pour chacun des événements seront communiquées dès que possible. Entretemps, les détenteurs de billets sont invités à conserver leur billet pour les événements à venir. »