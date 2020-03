Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Quoi voir ? Nos journalistes présentent leurs suggestions.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Alexandre Vigneault

La Presse

André Duchesne

La Presse

Josée Lapointe

La Presse

En famille

La saison des sucres est lancée !

Rien n’annonce mieux la fonte de la neige et la montée de la sève printanière que le temps des sucres. Pour démarrer la saison du bon pied, on se rend samedi (de 10 h 30 à 16 h 30) aux Jardineries, cet espace éphémère familial extérieur installé sur l’Esplanade du Parc olympique, qui conclut sa saison hivernale avec une invitation à se sucrer le bec. L’érablière Domaine des 15 lots, située à Saint-Julien, sera sur place avec un menu de cabane à sucre : soupe aux pois, boulettes de jambon à l’érable, gratin de pommes de terre et, bien sûr, de la tire sur neige pour petits et grands.

Le 14 mars, sur l’Esplanade du Parc olympique (consultez la page de l'événement)

PHOTO FOURNIE PAR L’ATELIER LYRIQUE DE L’OPÉRA DE MONTRÉAL Les jeunes chanteurs de l’Atelier lyrique de Montréal

Art lyrique

Des airs d’opéra à Mélodînes

Le prochain concert de la série Mélodînes sera consacré à l’art lyrique. Des airs tirés d’opéras de Mozart (Les noces de Figaro et La flûte enchantée), Puccini (La bohème), Verdi (Falstaff) et plusieurs autres seront portés par les jeunes chanteurs de l’Atelier lyrique de Montréal. Un classique de la chanson québécoise, Hymne au printemps, de Félix Leclerc, sera aussi au programme de ce concert justement intitulé De fleurs et de printemps. Les artistes se produiront le jeudi 19 mars, à l’heure du midi, à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts.

Le 19 mars, à la Place des Arts (consultez la page de l'événement)

Cinéma

The F13th Fan Film Mixtape au Cinéma du Parc

Le Cinéma du Parc innove. S’adressant aux « insatiables amateurs d’excentricités filmiques », le cinéma a décidé de créer une nouvelle série intitulée « Les nuits de la 4e dimension » qui comblera, assure-t-on, les amateurs de choses bizarres, de l’étonnant et de fausses barbes. Et pour lancer le tout, quoi de mieux que l’œuvre The F13th Fan Film Mixtape, compilation de films amateurs des années 80 et 90 librement inspirés, comme le nom l’indique, de la franchise Vendredi 13. Qualifié de « rareté », le film provient directement des voûtes de l’American Film Genre Archive.

Le 13 mars, à 21 h, au Cinéma du Parc

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Quatre des six membres de LaF

Musique

LaF au Club Soda

Gagnant des Francouvertes en 2018, le groupe LaF représente parfaitement la nouvelle vague du hip-hop métissé, qui fusionne autant du côté de la chanson que de la pop. L’explosive bande formée de trois auteurs-rappeurs et de trois beatmakers sera de retour sur la scène du Club Soda avec les chansons issues de son excellent premier album Citadelle. Pour entendre toutes les avenues que peut prendre le rap, c’est là qu’il faut être.

Le 14 mars, au Club Soda (consultez la page de l'événement)