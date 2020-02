Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Quoi voir ? Nos journalistes présentent leurs suggestions.

Carmen dans 26 salles au Québec

Une grande première attend les amateurs de musique et de chant, dimanche, alors que l’Opéra de Montréal présentera une captation enregistrée de l’opéra Carmen de Bizet dans 26 salles de la province. De Châteauguay à Terrebonne, de Rimouski à Saint-Hyacinthe, en passant par Dégelis et Montréal, il sera possible de voir ou revoir cet opéra présenté en mai dernier à la Place des Arts. Les heures de diffusion varient selon les endroits. À Saint-Jean-sur-Richelieu, la représentation aura lieu à 14 h et elle sera précédée, dès 13 h, d’une causerie regroupant quatre artisans de l’opéra, dont le metteur en scène Charles Binamé et l’interprète principale Krista de Silva.

— André Duchesne, La Presse

Consultez le site de l’Opéra de Montréal

Une soirée avec Salomé Leclerc

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Salomé Leclerc

En tournée depuis plus d’un an, la talentueuse Salomé Leclerc propose pour un soir un spectacle inédit au théâtre Outremont, ce vendredi. L’autrice-compositrice interprétera les chansons de son très inspiré album Les choses extérieures, accompagnée seulement par le quatuor à cordes Mommies on the run. Voix unique, univers riche et envoûtant, le rendez-vous est tentant.

— Josée Lapointe, La Presse

Consultez le site du Théâtre Outremont

Révolution en tournée

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Quelques danseurs de la tournée Révolution en répétition

Grand soir de première au St-Denis, jeudi à Montréal, pour démarrer la tournée de Révolution, le spectacle, qui réunira 22 des meilleurs danseurs des deux saisons de la populaire émission. Un spectacle de 1 h 30 min mis en scène par Serge Denoncourt, qui mettra notamment en vedette les chorégraphes et danseurs Alexandre et Katerine Leblanc (Team White), le duo formé de Yoherlandy et Rahmane, Janie et Marcio, Adriano et Samantha, Samuel Cyr, Charles Alexis Desgagnés ou Alex Francoeur. On nous promet également plusieurs numéros de groupe, où tous les danseurs seront mis à contribution. Après sa série montréalaise, Révolution en tournée s’arrêtera à Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières.

— Jean Siag, La Presse

Voyez les dates de la tournée

Un EP et un spectacle pour The Franklin Electric

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE The Franklin Electric en prestation

The Franklin Electric, groupe montréalais mené par Jon Matte, lance vendredi un EP intitulé In Your Heart. Pour l’occasion, la formation se produit au MTelus, mais le spectacle affiche déjà complet. C’est dire le succès du groupe qui a partagé la scène avec Mumford & Sons, Ben Howard, Edward Sharpe et City and Colour. Ceux qui auraient voulu aller voir The Franklin Electric pourront se consoler en les écoutant !

— Émilie Côté, La Presse

Danse : duo électrique

PHOTO FOURNIE PAR DLD DANSE Frédérick Gravel et Brianna Lombardo reprennent ces jours-ci This Duet That We’ve Already Done (so many times).

C’est une de nos pièces favorites du chorégraphe Frédérick Gravel : créée en 2015, This Duet That We’ve Already Done (so many times) est sans doute l’œuvre la plus intimiste du créateur surtout connu pour ses pièces de groupe à l’esprit rock, à l’exception peut-être de son plus récent solo, Fear and Greed. Ne boudez pas votre plaisir, car c’est un duo intense, viscéral, électrique que Gravel propose sur scène en compagnie de Brianna Lombardo, une interprète exceptionnelle (lauréate du Prix de la danse de Montréal en 2019, catégorie Interprète). Avec leur allure désinvolte, les deux danseurs poétisent le banal dans cette création qui s’émancipe des codes de la représentation afin de mieux creuser le réel. Présentée aujourd’hui, jeudi, au Théâtre Outremont et le 21 février au Centre Henri-Lemieux, à LaSalle.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Consultez le site du Théâtre Outremont