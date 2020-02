Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Quoi voir ? Nos journalistes présentent leurs suggestions.

Littérature : le livre jeunesse à l’honneur à Longueuil

L’amour de la lecture s’exprimera ce week-end au Salon du livre jeunesse de Longueuil, dont c’est la 14e édition. Gratuit, cet événement a lieu du 14 au 16 février, au Théâtre de la ville. C’est l’occasion de rencontrer de nombreux auteurs en séances de dédicace, dont Caroline Héroux, de la populaire série Défense d’entrer !, Catherine Trudeau, autrice du chouette Bérénice ou la fois où j’ai fait la grève de tout !, ou Dominique Pelletier, créateur de la bande dessinée très réussie Les timbrés. Des spectacles sont prévus, comme La magie de la chimie, tome 2, avec Yannick Bergeron, samedi à 14 h 30. Le nouveau porte-parole du Salon est l’auteur touche-à-tout Simon Boulerice.

— Marie Allard, La Presse

Du 14 au 16 février, au Théâtre de la ville, à Longueuil

Musique : coup de départ des Francouvertes

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Émile Bilodeau est porte-parole des 24es Francouvertes.

Les Francouvertes lancent leur 24e édition, lundi, au Lion d’or. La phase préliminaire prévoit trois prestations par soir, chaque lundi, jusqu’au 30 mars. Mélodie Spear, Guillaume Bordel et Embo/phlébite briseront la glace pour la soirée d’ouverture, lundi. Parmi les 21 artistes émergents de la première ronde, neuf se rendront en demi-finales. Pour la quatrième année, tout au long des préliminaires et des demi-finales, des anciens participants des Francouvertes monteront sur la scène du Lion d’or. Chacun s’est engagé à présenter une nouvelle chanson ou une version inédite d’un titre de son répertoire. Lundi, Olivier Bélisle, de la cuvée 2013, sera de la soirée. Émile Bilodeau et Laurence Nerebonne sont les porte-parole de ces 24es Francouvertes.

— Marissa Groguhé, La Presse

Les Francouvertes, du 17 février au 4 mai, au Lion d’or de Montréal et au Club Soda (finale)

Opéra : cabaret Bel Canto au Rialto

PHOTO FOURNIE PAR L’ORCHESTRE DE L’AGORA Le chef d’orchestre Nicolas Ellis

L’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal et le très actif Orchestre de l’Agora, qui est dirigé par le jeune chef Nicolas Ellis, proposent une soirée qui s’annonce aussi sympathique que réjouissante. Ce Cabaret Bel Canto présentera des airs et ensembles célèbres de compositeurs italiens tels Rossini, Bellini et Donizetti, avec sur scène 37 musiciens et 10 chanteurs solistes. Le tout dans une ambiance de cabaret, bien sûr, avec à l’animation la toujours très drôle chroniqueuse Catherine Éthier.

— Josée Lapointe, La Presse

Le 13 février, au Théâtre Rialto

Spectacle : trouver le « bonheur électrique »

PHOTO FOURNIE PAR INSTRUMENTS OF HAPPINESS Le quatuor Instrument of Happiness

À la recherche du calme intérieur ? Pendant 18 mois, le directeur artistique Tim Brady, connu pour sa volonté de redéfinir la guitare électrique en repoussant ses frontières, a imaginé et créé avec des compositeurs canadiens des musiques calmes et introspectives. Le résultat, le spectacle Musique lente et tranquille à la recherche du bonheur électrique, sera présenté devant public le 15 février à 20 h, à l’Église du Gesù, par l’ensemble Instruments of Happiness, composé de M. Brady, Jonathan Barriault, Simon Duchesne et Francis Brunet-Turcotte. Le programme, d’une durée d’une heure, sera appuyé par la présence de trois danseurs de la compagnie montréalaise Sinha Danse (dont son fondateur, Roger Sinha), qui réagiront en direct aux explorations sonores du quatuor.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Le 15 février, au Gesù

Cinéma : projections hivernales aux serres de Verdun

PHOTO FOURNIE PAR LE DISTRIBUTEUR Le documentaire Chemins de travers sera présenté lors des Projections hivernales aux serres de Verdun.

Conjuguer cinéma, agriculture urbaine et protection de l’environnement dans un même événement ? Oui, c’est possible, avec la toute première édition des Projections hivernales aux serres de Verdun, un événement créé par les organismes Ciné-Verdun et Grand-Potager. Deux soirées (15 et 29 février) de deux projections de films (contribution volontaire) et service de vin et repas. La première soirée proposera les documentaires Semences du futur, sur l’évolution de la biodiversité, et Chemins de travers, dans lequel on fait la connaissance de six habitants des magnifiques monts du Lyonnais, en France. Apportez votre couverture, car la température dans la serre est maintenue à 10 °C l’hiver.

— André Duchesne, La Presse

Les 15 et 29 février, à 18 h et 19 h 30, au 1000, boulevard LaSalle, Verdun