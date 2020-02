Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Quoi voir ? Nos journalistes présentent leurs suggestions.

Musique : répétition publique avec Yannick Nézet-Séguin

Une foule de musiciens québécois ont été formés au Conservatoire de musique de Montréal, dont Yannick Nézet-Séguin. Le chef de l’Orchestre Métropolitain dirigera une répétition publique de l’orchestre du Conservatoire vendredi à 14 h pour montrer le grand talent qui y émerge encore aujourd’hui, et pour souligner un nouveau partenariat entre les deux organisations. L’entrée est libre à compter de 13 h 30. Au menu : le Don Juan de Strauss.

À la Maison symphonique, le 7 février.

> Consultez le site de la Place des Arts : https://placedesarts.com/fr/evenement/yannick-dirige-lorchestre-du-conservatoire#tarifs

Musique : la meilleure rappeuse au monde

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Rapsody de passage au Belmont

Certains ne seront peut-être pas d’accord avec cette affirmation, mais personne ne peut nier le talent de Rapsody. En fait, l’Américaine de 37 ans est l’une des plus grandes dans son domaine, point. Homme ou femme. Son troisième album lancé en août dernier, Eve, en a fait la démonstration une fois de plus. Textes brillants, approche originale, sujets fouillés, flow structuré. Pas étonnant que la native de la Caroline du Nord ait déjà collaboré avec d’autres maîtres du hip-hop comme Kendrick Lamar, Mac Miller, GZA/Genius, J. Cole, Black Thought et Anderson.Paak. Propulsée par la machine de Jay-Z, Roc Nation, depuis 2016, Rapsody a gagné en notoriété, mais se produira tout de même dans l’intimité du Belmont, mercredi prochain. Sa-Roc et Heather Victoria réchaufferont la foule dès 20 h.

Au Belmont, le 12 février.

> Consultez le site de l’événement : https://www.evenko.ca/fr/evenements/33258/rapsody/le-belmont-sur-le-boulevard/02-12-2020

Chanson : David Marin repasse par Montréal

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK David Marin

David Marin est un des faiseurs de chansons les plus accomplis des dernières années, et son album Hélas Vegas, sorti il y a plus d’un an, s’est insinué durablement dans nos oreilles. Le poète-voyageur repasse par Montréal en ce début de février pour présenter son spectacle Radio Compost, dans lequel il s’improvise animateur de radio entre ses chansons. Intelligent et solide.

À la maison de la culture Maisonneuve, le 6 février, et à L’Entrepôt de Lachine, le 7 février.

> Consultez le site de l’artiste : http://www.davidmarin.com/

Soirée dansante : soirée « de luxe » aux Jardineries

PHOTO MARIE-ÈVE DION, FOURNIE PAR LES JARDINERIES Les populaires soirées dansantes Qualité de luxe s’arrêtent aux Jardineries samedi.

Pour se déhancher sur de l’afropop, du dancehall et de la soca, les soirées de Qualité de luxe n’ont pas leur pareil. Les populaires soirées dansantes, avec la participation des DJ Poirier et KYOU, investissent le samedi 8 février de 17 h à 22 h 30 les Jardineries, cet espace éphémère situé sur l’Esplanade du Parc olympique. Ceux qui aiment jouer dehors pourront s’adonner au bowling et à la pétanque sur glace — avec feux de bois et couvertures pour les plus frileux. À l’intérieur du chalet, chocolat et vin chauds, ainsi qu’un menu exotique préparé par Yasolo et churros des Papi Churros seront servis. Entrée gratuite.

> Consultez la page de l’événement : https://www.facebook.com/events/190141378843546/

Activités : le Mois de l’histoire des Noirs à l’honneur à la Grande Bibliothèque

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Le Trio Oscar Peterson en 1961, avec Ed Thigpen, Oscar Peterson et Ray Brown

Pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs, la Grande Bibliothèque de Montréal propose un bouquet d’activités gratuites pour les publics de tous les âges. Vendredi, c’est le film hommage à Martin Luther King Selma qui sera projeté à 19 h à la salle de visionnement 4.130, alors que deux courts métrages et un atelier de danse seront présentés à l’Auditorium le dimanche 9 février à 14 h en l’honneur de la carrière du pianiste montréalais Oscar Peterson.

À la Grande Bibliothèque, jusqu’au 9 février.

> Consultez le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec : https://www.banq.qc.ca/activites/#evenement=Mois%20de%20l’histoire%20des%20Noirs

Spectacle : We Will Rock You de passage au Québec

PHOTO RANDY FEERE, FOURNIE PAR LA PRODUTION Alysse Ernewein, Keri Kelly, Brian Christensen et Trevor Coll dans le spectacle We Will Rock You.

Gonflé par le succès mondial du film Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, le « musical » basé sur des tubes du groupe Queen, fait une tournée nord-américaine, avec une nouvelle direction musicale. Créée en 2002 à Londres, la comédie musicale raconte la quête de deux révolutionnaires dans un monde post-apocalyptique, Galileo et Scaramouche, pour sauver le rock’n’roll de sa belle mort. Le spectacle fait partie du top 15 des comédies musicales les plus vues de l’histoire du West End, la Mecque du genre en Europe. La musique de Queen y est sans doute pour quelque chose. Le spectacle est en anglais.

À la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, les 10, 11 et 12 février, et au Grand Théâtre de Québec, le 14 février.

> Consultez le site du spectacle (en anglais) : https://annerin.com/portfolio-items/we-will-rock-you-musical-on-tour/