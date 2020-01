(FRANCFORT, Allemagne) Cette année, le Canada est l’invité d’honneur de la Foire du livre de Francfort, et à ce titre, la culture canadienne sera célébrée dès maintenant et pendant toute l’année, sous toutes ses formes, dans plusieurs villes d’Allemagne.

Olivia Lévy

La Presse

C’est jeudi, à l’ambassade du Canada à Berlin, que se tenait la présentation du programme culturel pour les six prochains mois. Dans son discours, Stéphane Dion, l’ambassadeur du Canada en Allemagne, a souligné combien le slogan « Singulier Pluriel » était bien choisi. « Nous considérons que chaque être humain est unique, que la diversité est notre force, et c’est ce que nous allons démontrer tout au long de cette année en Allemagne. »

Ainsi, les occasions seront nombreuses pour les Allemands de découvrir une centaine d’artistes canadiens dans des festivals et événements littéraires. Des spectacles de danse seront présentés, tout comme des concerts de musique, des expositions d’art visuel ainsi que des projections de films. Par exemple, Jazzahead, le festival de jazz de Brême, présentera en avril plusieurs concerts de musiciens canadiens, comme Rufus Wainwright, le François Bourassa Quartet, Silvervest, Steph Richards, Marianne Trudel, John Hollenbeck : Dédé Java Espiritu et Larnell Lewis.

Des festivals de Munich, Berlin, Hanovre, Düsseldorf, accueilleront des artistes comme Annabel Soutar, Clara Furey, Marie Brassard, Christian Lapointe, Kevin Lambert, Laila Biali, Dana Gingras, Chris Abraham, Tanya Tagaq, David Paquet, Fly Pan Am, Lori Freedman, Ballet BC, Kid Koala, Louis-Philippe Demers, Valérie Potvin, Stan Douglas, le Wapikoni, Rawi Hage, Victor Quijada et bien d’autres.

Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, nous a fait parvenir par courriel ce message : « Pour notre gouvernement, cette invitation est arrivée dans un contexte particulier où nous souhaitons revaloriser la diplomatie culturelle et soutenir l’exportation culturelle. C’est pourquoi nous avons insisté pour honorer cette opportunité qui avait été déclinée par le précédent gouvernement. »

Toujours selon le ministre, « la Foire du livre de Francfort représente une vitrine exceptionnelle pour nos créatrices et créateurs qui bénéficieront d’une tribune privilégiée à Francfort et ailleurs en Allemagne au cours des prochains mois. Notre pays, notre littérature et notre offre culturelle sont “singulièrement pluriels”, pour reprendre le thème de cette année. Nos auteurs et créateurs racontent et incarnent cette diversité, qui s’exporte si bien. Nous les appuyons fièrement et sommes impatients de les voir rayonner à cette foire mondiale d’idées. »

PHOTO CHRIS DONOVAN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Tanya Tagaq ira chanter en Allemagne le 17 avril dans le cadre du festival de jazz de Brême.

En entrevue avec La Presse, Carolyn Warren, directrice générale de la division des programmes de subventions aux arts du Conseil des arts du Canada, parle du grand enthousiasme que manifestent des organismes culturels allemands à la perspective de recevoir les artistes canadiens.

Les Allemands vont découvrir des artistes francophones, anglophones et autochtones, des artistes émergents et établis, venant des quatre coins du Canada. Il y a une belle et longue relation entre le Conseil des arts du Canada et l’Allemagne. On célèbre en grand nos artistes ainsi que les relations culturelles Canada-Allemagne, et cette année est très importante. Carolyn Warren, directrice générale de la division des programmes de subventions aux arts du Conseil des arts du Canada

Les directeurs des différents festivals allemands présents à la conférence de presse ont tous dit avoir été très impressionnés par le talent et la diversité des artistes canadiens.

Notons d’ailleurs que la conférence de presse qui avait lieu à l’ambassade du Canada à Berlin s’est tenue presque exclusivement en allemand et en anglais. Le français était presque totalement absent de l’événement. Le slogan « Singulier Pluriel » inclut-il les deux langues officielles ? Il semble que non.

> Consultez le site pour connaître la programmation : https://canadafbm2020.com/fr/home-fr/