Spectacle : Hanorah, ce soir au Bar Le Ritz PDB

Le magazine Exclaim ! et Pop Montréal réunissent ce vendredi soir au Bar Le Ritz PDB cinq formations féminines musicales de Montréal qui devraient marquer 2020.

On pourra y voir la chanteuse Hanorah (qui a sorti un EP depuis sa participation à La voix), ainsi que Sorry Girls, Sasha Cay, Dish Pit et Petra Glynt.

Que de belles découvertes à faire !

179, rue Jean-Talon Ouest, ouverture des portes dès 20 h 30.

Danse : Riverdance se renouvelle pour ses 25 ans

PHOTO JACK HARTIN, FOURNIE PAR EVENKO La production Riverdance

La célèbre production Riverdance, gagnante d’un Grammy pour sa musique, se réinvente pour ses 25 ans d’existence.

En effet, le compositeur Bill Whelan a réenregistré sa trame sonore, alors que la mise en scène et la scénographie ont été complètement repensées, des éclairages aux décors en passant par les projections et les costumes.

Le spectacle mettant à l’honneur la danse traditionnelle irlandaise et la musique celtique amorce la tournée mondiale de son 25e anniversaire à Montréal ce vendredi soir, et passera ensuite par plusieurs villes américaines et canadiennes, avant de se diriger vers l’Angleterre.

Jusqu’au 12 janvier, à la salle Wilfrid-Pelletier.

> Consultez la page du spectacle : https://placedesarts.com/fr/evenement/riverdance-%E2%80%93-le-spectacle-du-25e-anniversaire

Multimédia : Bibelot musical

PHOTO FOURNIE PAR LE CENTRE PHI L’installation Bibelot au Centre Phi, conçue par le musicien et artiste visuel Jay Crocker

Il ne reste que trois jours pour aller voir et entendre l’installation Bibelot au Centre Phi. Conçue par le musicien et artiste visuel Jay Crocker, aussi connu sous le pseudonyme Joyfultalk, l’œuvre est constituée de 16 « cellules musicales » qui forment un intrigant orchestre mécanique sous lequel on peut se déplacer.

Immergé dans cet environnement a priori peu invitant — ce « bibelot » est fait de boîtes à l’apparence rudimentaire — on est happé par un concert de boucles sonores parfois amples qui laissent croire que la création de l’artiste installé en Nouvelle-Écosse et lié à l’étiquette montréalaise Constellation a quelque chose de méditatif.

Jusqu’à dimanche au Centre Phi, entrée gratuite.

> Consultez la page de l’exposition : https://phi-centre.com/evenement/fr-installation-bibelot

Spectacle-bénéfice : Hommage à la vie sauvage

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL La chanteuse Salomé Leclerc

Des artistes québécois s’unissent pour la conservation de la forêt amazonienne dans un grand spectacle collectif dont les profits iront à l’ONG Jungle Keepers, au Pérou, qui protège déjà 4500 hectares de forêt.

Ariane Moffatt, Patrick Watson, les Barr Brothers, Arthur H, Safia Nolin, Salomé Leclerc et Élisapie, entre autres, viendront donc chanter pour le poumon de la planète, alors que la soirée sera animée par Emmanuel Bilodeau.

Un Rialto plein, disent les organisateurs du spectacle, permettrait à l’organisme de protéger 1000 hectares supplémentaires de jungle.

Théâtre Rialto, le samedi 11 janvier.

> Consultez la page du spectacle : https://www.theatrerialto.ca/calendrier/2020/1/11/hommage-la-vie-sauvage-un-concert-pour-lamazonie