Le directeur général du 98,5 FM, Philippe Lapointe, a annoncé son départ de la chaîne radio privée appartenant à Cogeco Média dans un courriel adressé à ses collègues lundi avant midi.

Jean Siag

La Presse

Philippe Lapointe, qui occupait le poste de vice-président des stations parlées et de directeur général du 98,5 FM depuis l’été 2017, restera associé à Cogeco comme « consultant au développement de contenus numériques et de partenariats d’affaires ». « Je ne prends pas ma retraite ! a précisé le principal intéressé dans un bref entretien avec La Presse où il nous a référé à son courriel.

« J’ai pris la décision de partir vers de nouvelles aventures suite à une réflexion personnelle qui tient compte de plusieurs facteurs, certains personnels et d’autres professionnels, a écrit Philippe Lapointe, qui dit avoir annoncé sa décision au président de Cogeco Média, Michel Lorrain, « quelques semaines avant le congé des Fêtes ».

D’ici à ce qu’on lui trouve un remplaçant, c’est d’ailleurs Michel Lorrain qui occupera ses fonctions sur une base intérimaire, a-t-il indiqué.

« Je dois vous dire que j’ai beaucoup aimé mes années chez Cogeco Média, poursuit-il dans sa missive, avant de remercier (en les nommant) de nombreux collaborateurs pour l’accueil qui lui a été réservé depuis son arrivée. Je quitte ce travail de patron en très bons termes avec Cogeco et je suis d’excellente humeur. D’ailleurs, je ne m’en vais pas tout à fait et vous me croiserez donc encore dans les corridors. »

Philippe Lapointe s’était joint à l’équipe de Cogeco peu après la nomination de Michel Lorrain il y a deux ans et demi. Il aura présidé à quelques changements importants, notamment en confiant les matins du week-end à l’animateur Paul Houde l’automne dernier et en recrutant Patrick Lagacé, chroniqueur à La Presse, pour l’émission du retour à la maison (en semaine).

« Je suis aussi très fier d’avoir recruté Luc Ferrandez et Alexandre Taillefer pour la commission Taillefer-Ferrandez, je trouve qu’ils sont très bons, je pense que ç’a été un bon coup pour nous. »

Avant de diriger le 98,5 FM, Philippe Lapointe avait occupé le poste de président du Groupe Musique Greg et de vice-président du Groupe Entourage. Il avait fait ses débuts à TVA, avant d’être nommé directeur des nouvelles à la télévision de Radio-Canada, où il a notamment contribué à la mise sur pied de la chaîne de nouvelles en continu RDI. Il avait réintégré le Groupe TVA quelques années plus tard à titre de vice-président informations et affaires publiques.