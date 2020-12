Quoi voir, quoi faire pour le Réveillon ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Du Vieux-Port au salon

Et si on disait au revoir (pour rester poli…) à 2020 en compagnie de nos chanteurs et chanteuses préférés ? Il n’y aura pas de party du Nouvel An au Vieux-Port cette année, on célèbre à la maison. Montréal en fêtes a concocté une édition spéciale – enregistrée en studio ainsi qu’à plusieurs endroits dans la métropole – avec de grands noms de la scène musicale, dont Martha Wainwright, Louis-Jean Cormier, Beyries, FouKi, Klô Pelgag, Alicia Moffet et les Barr Brothers. Le spectacle Rêver ensemble, animé par Marina Bastarache et Gaël Comtois, sera diffusé gratuitement ce 31 décembre dès 21 h 30. Pas le choix, on tasse les meubles et on danse dans notre salon !

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Mai présente un spectacle virtuel dans le cadre du festival Toboggan.

Le festival du Nouvel An de Québec

Fondé l’an dernier par l’équipe du Festival d’été de Québec, Toboggan souligne le passage à la nouvelle année. La deuxième édition sera virtuelle, mais les organisateurs y ont ajouté une petite touche « nature ». On propose donc quatre mini-concerts enregistrés dans des lieux hors du commun : la musique du producteur Apashe résonne dans le parc national de la Jacques-Cartier ; Zach Zoya rappe avec le fleuve Saint-Laurent en fond ; Marie-Mai chante du haut de la montagne Le Maelström, à Lac-Beauport ; et Felix Cartal présentera, ce 31 décembre, son DJ set au Fairmont Le Château Frontenac. Les premiers concerts ont déjà été présentés, mais on peut tous les rattraper sur le site.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Connaisseur Ticaso

Le grand soir de Connaisseur Ticaso

Ce 31 décembre, sur le coup de minuit, le rappeur Connaisseur Ticaso lancera son premier album, Normal de l’Est, attendu par les fans de hip-hop québécois depuis une vingtaine d’années. Pour souligner l’évènement en grand, il propose un spectacle virtuel à 23 h. « Ça ne sera pas juste un show où je rappe sur un stage, il va y avoir plus de mise en scène, indique l’artiste. Le vibe va être genre le Bye bye, mais version street. J’ai bien hâte ! » Prix du billet : 25 $.

PHOTO CALLA KESSLER, ARCHIVES NEW YORK TIMES Les célébrations du Nouvel An sur Times Square, à Manhattan, il y a un an, n’étaient pas virtuelles…

Comme si vous étiez à Times Square…

Déçus de ne pouvoir aller fêter l’arrivée de 2021 à Times Square ? Vous le pouvez de façon virtuelle cette année en vous rendant sur le site VNYE.com ou en téléchargeant l’application du Virtual New Year’s Eve sur votre téléphone intelligent. VNYE vous propose d’assister au décompte des dernières heures de 2020 avec des retransmissions d’une quinzaine de chaînes et des images de célébrations du Nouvel An provenant du monde entier. Avec l’application, vous pourrez mettre en scène vos égoportraits, créer un avatar et vous promener dans la réalité virtuelle sur Times Square Plaza, où vous découvrirez un grand nombre d’activités, des concerts d’Alex Boyé, d’Armani White et de Chloe Gilligan, des œuvres d’art numérique et, bien sûr, le feu d’artifice de minuit accompagné des traditionnels confettis…

IMAGE TIRÉE DE YOUTUBE Le spectacle aura lieu dans un environnement visuel virtuel qui reproduira le décor de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Réveillon avec Jean-Michel Jarre

Le musicien Jean-Michel Jarre présentera la veille du Nouvel An un concert en ligne de 45 minutes dans une cathédrale Notre-Dame virtuelle. L’entreprise VRrOOm s’associe au musicien pour la création d’un environnement visuel virtuel qui reproduira le décor de la cathédrale, alors que le Français sera derrière les platines dans un studio. Les spectateurs verront un avatar de l’artiste sur leur écran. Jean-Michel Jarre interprétera des pièces de son dernier album, Electronica, ainsi que de ses deux opus Oxygène et Équinoxe. La soirée est le résultat d’un partenariat avec la Ville de Paris, sous le patronage de l’UNESCO. Le concert débutera à 23 h 35, heure de Paris, soit 17 h 35 au Québec.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Justin Bieber à la soirée des American Music Awards en novembre dernier.

Célébrez le Nouvel An avec Justin Bieber

Les admirateurs de Justin Bieber se réjouiront d’apprendre que le chanteur canadien remontera sur scène le 31 décembre pour donner un méga-concert, son premier depuis trois ans, en direct de New York. Le spectacle sera diffusé à travers le monde sur la plateforme de T-Mobile, à partir de 22 h 15 (HNE), en rediffusion le lendemain, 1er janvier. On peut se procurer son billet virtuel pour environ 35 $ CAN sur le site du concert.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE TOMORROWLAND Tomorrowland présente en ligne une fête immersive réunissant 25 DJ et vedettes de la musique électronique.

Fêter avec David Guetta

David Guetta, Snoop Dogg, Martin Garrix, Diplo, Major Lazer, Lost Frequencies, Charlotte de Witte ou encore Maceo Plex pour arriver en 2021 ! Ça vous tente ? C’est possible grâce au festival électro belge Tomorrowland, qui organise la nuit prochaine un évènement mondial virtuel pour célébrer le Nouvel An… Compte tenu de la pandémie, la soirée de la Saint-Sylvestre ne sera pas comme les autres cette année, alors Tomorrowland organise une soirée virtuelle, tous fuseaux horaires confondus, entre 20 h et 3 h. Au total, 25 DJ et vedettes de la musique électro animeront, sur quatre scènes différentes, une fête immersive grâce à la technologie NAOZ, qui s’appuie sur la 3D, la vidéo et les effets spéciaux. L’accès à la fête coûte entre 20 et 50 euros (entre 31 et 78 $ CAN), selon la formule choisie.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE PINK MARTINI Pink Martini

Sur son 31 avec Pink Martini

Pour les nostalgiques des soirées de cabaret, cette proposition qui nous vient du Sud promet de vous charmer : le spectacle virtuel du Nouvel An du groupe américain Pink Martini. Cette formation rétro nous propose une musique aux diverses influences – jazz, classique, lounge, musique latine – et des textes chantés en plusieurs langues. Alors enfilez votre robe de soirée ou votre complet-veston, versez-vous un gin (ou une vodka) martini bien sec, avec trois olives, et laissez Pink Martini s’inviter au salon. Le spectacle de Pink Martini, Good Riddance 2020, sera diffusé le 31 décembre à 21 h sur le site d’OCL. Il sera offert pour 48 heures.

