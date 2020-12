Chantal Guy Chronique

Pourquoi Cobra Kai, c’est du bonbon

Quand YouTube Red a lancé Cobra Kai en 2018, peu de gens croyaient au potentiel de cette série, la saga Karate Kid ayant donné des suites et un remake en 2010 plus ou moins bien accueillis – sauf Karate Kid Part II, où l’action conservait encore son charme en se transportant à Okinawa. Un bon mélange de nostalgie et d’humour, ainsi que la poursuite 34 ans plus tard de la rivalité entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, joués par les acteurs originaux du premier film, Ralph Macchio et William Zabka (qui étaient au purgatoire), ont créé une magie inespérée.