À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

La ruée vers l’autre

La conteuse Mafane (Aurore Alessandra) est originaire de l’île de la Réunion, dans l’océan Indien, et s’intéresse à la relation à l’autre dans le processus de migration, thème qu’elle abordait dans son recueil La ruée vers l’autre (Planète rebelle), publié en octobre dernier. En collaboration avec La Quadrature, la maison d’édition a produit une série balado de quatre contes. Dans le premier, il est question de la préparation du thé transmis de génération en génération. Quand il ne reste plus rien, que l’environnement physique et les visages familiers ont disparu, les rituels sont là pour nous rappeler d’où nous venons. Ces contes à la fois simples et poétiques, racontés par une voix très douce dont les intonations rappellent parfois Fanfreluche, s’écoutent très bien en famille. De quoi meubler les temps libres durant les vacances des Fêtes.

Réflexions

L’automne dernier, la chanteuse Rosie Valland a fait paraître un mini-album sur lequel on retrouve des reprises piano-voix de quelques chansons de son album Blue, lancé au début de 2020. Parallèlement à ce projet musical, elle anime aussi une série de courtes balados qui abordent la question du trouble de l’image et de l’acceptation de soi, thèmes qu’on retrouve également au cœur des textes de ses chansons. Elle échange donc à ce sujet avec des personnes qu’elle admire : Safia Nolin, Ariane Moffatt, Simon Boulerice, etc. De brefs entretiens d’environ 10 minutes dans lesquels on plonge rapidement dans le vif du sujet. Une série qui accompagne fort bien un très bel album.

Les concerts d’Inter

Ce n’est pas vraiment une balado, plutôt une captation qui s’écoute au moment choisi si jamais vous êtes à court de listes de lecture. Tout le mois de décembre, France Inter a présenté des concerts triple affiche enregistrés sur les scènes parisiennes privées de leur public. L’affiche du 17 décembre était particulièrement réjouissante avec Alain Souchon, Benjamin Biolay et Catherine Ringer. Presque deux heures de spectacle dans lequel on sent la joie des artistes de se retrouver sur la scène de La Cigale. Pour le dernier concert, on avait convié sur la scène du Bataclan Prudence, Chilly Gonzales et Frànçois and the Atlas Mountains. Des ambiances fort différentes qui nous permettent de patienter en attendant de se retrouver – un jour ! – dans une salle de spectacle.

Aujourd’hui l’histoire

En compagnie du chroniqueur de cinéma Michel Coulombe, l’animateur Jacques Beauchamp s’intéresse au film-culte du cinéma français Le père Noël est une ordure. C’est le temps de l’année où les inconditionnels ont l’habitude de regarder cette comédie grinçante mettant en vedette la troupe du Splendid (avec entre autres la regrettée Anémone, Thierry Lhermitte, Christian Clavier et Josiane Balasko). On revient sur la conception du film – qui est en fait l’adaptation d’une pièce de théâtre – ainsi que sur ce qui a inspiré ses auteurs à écrire ce scénario accueilli fraîchement à sa sortie. Juste pour entendre quelques répliques d’anthologie comme le classique : « Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, mais il y a une espèce de deuxième couche… », ça vaut amplement le détour !

