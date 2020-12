Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Josée Lapointe

La Presse

Marissa Groguhé

La Presse

Simon Chabot

La Presse

À la télé

Bleu Jeans bleu en téléski

Bleu Jeans Bleu a concocté un concert d’hiver bien spécial, enregistré du haut du mont Bromont, qui sera présenté à Télé-Québec le 30 décembre à 20 h. Le groupe sera entouré de nombreux invités spéciaux, dont Matt Holubowski, KNLO et Nathalie Simard, un quatuor à cordes et des danseurs. Pour 90 minutes d’humour absurde et de chansons surréalistes, c’est un rendez-vous à ne pas manquer.

PHOTO LAURENCE LABAT, FOURNIE PAR TANDEM Mélissa Bédard a enregistré un concert de Noël à la Chapelle historique du Bon-Pasteur.

Sur les plateformes

Mélissa Bédard à La Chapelle historique

La formidable Mélissa Bédard a enregistré un concert de Noël à la Chapelle historique du Bon-Pasteur. Elle y interprète des classiques avec sa voix puissante, mais dans une ambiance de recueillement et d’intimité, accompagnée par trois musiciens (piano, violon et violoncelle) et quatre choristes. Le spectacle est présenté en webdiffusion sur le site lepointdevente.com jusqu’au 6 janvier et les billets sont au coût de 20 $.

PHOTO GUILLAUME MORIN, FOURNIE PAR LA COMPAGNIE DU NORD La veillée de l’avant-veille, concert trad qui se tient chaque année le 30 décembre, sera présentée de manière virtuelle sur le site lepointdevente.com, mais aussi sur les ondes d’une quinzaine de radios communautaires un peu partout au Québec.

Sur les plateformes

La veillée de l’avant-veille

Ce concert trad qui se tient chaque année le 30 décembre devant un public en liesse sera présenté de manière virtuelle sur le site lepointdevente.com (billets au coût de 15 $) de 20 h à 21 h 30, mais aussi sur les ondes d’une quinzaine de radios communautaires un peu partout au Québec. Au menu de cette soirée qui sera assurément festive, malgré la distance : les groupes Le Vent du Nord et Galant, tu perds ton temps, Michel Faubert et Les frères Brunet.

PHOTO FOURNIE PAR LA SALLE BOURGIE Le pianiste Taurey Butler

Sur le web

Le Noël de Charlie Brown

C’est l’un des meilleurs albums de Noël de tous les temps, et les arrangements et compositions jazz endisqués en 1965 par l’Américain Vince Guaraldi n’ont pas pris une ride. Le Trio Taurey Butler l’interprète chaque année en spectacle depuis six ans, et pour continuer la tradition malgré la pandémie, l’ensemble montréalais en a fait une captation à la salle Bourgie avec la chanteuse Marie-Christine Depestre. Le visionnement est gratuit, accessible sur le site de la salle Bourgie et offert à volonté jusqu’au 3 janvier.

PHOTO GUILLAUME MORIN, FOURNIE PAR LA CHASSE-BALCON Catherine Planet et Mathieu Gagné, de la Chasse-Balcon

Sur le web

La Chasse-Balcon version apéro du réveillon

La Chasse-Balcon propose des rendez-vous en ligne musicaux les 24 et 31 décembre, dans une formule apéros virtuels. Ainsi, de 16 h à 17 h la veille de Noël et celle du jour de l’An, les musiciens Catherine Planet et Mathieu Gagné animeront des soirées spontanées où ils pourront échanger en direct avec le public. Au menu : musique trad et chansons d’hiver et de Noël. La Chasse-Balcon, créée en 2014, sillonne les villes québécoises en offrant des concerts de musique traditionnelle, folk et jazz-swing sur les balcons.

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE La Grande Bibliothèque propose des lectures de contes sur Zoom.

Sur le web

Les activités festives de la Grande Bibliothèque

La Grande Bibliothèque propose une série d’activités en ligne sur son site web, dont plusieurs pour la période des Fêtes, conçues spécialement pour les enfants. Des ateliers virtuels de musique et de couture d’ornements de sapin sont offerts dès les prochains jours pour les jeunes de moins de 13 ans. Le 30 décembre, les enfants pourront suivre un atelier de création de cartes de souhaits. Le 29 décembre, l’équipe de l’Espace Jeunes de la Grande Bibliothèque propose la lecture de trois contes, deux en français et un en anglais. La lecture des contes se poursuit en janvier. Tous les évènements se déroulent sur Zoom. Le calendrier des activités proposées et les liens Zoom sont accessibles en ligne.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA C’est Noël pour emporter, présentée par France Beaudoin le 25 décembre à 20 h sur ARTV

À la télé

C’est Noël pour emporter à ARTV

Jay Du Temple, Naomi Fontaine, Fred Pellerin, David Goudreault, Michelle Labrèche-Larouche, Debbie Lynch-White et Pierre-Yves Lord reviendront sur leur année et offriront les livres qui les ont marqués à l’occasion de l’émission C’est Noël pour emporter, présentée par France Beaudoin le 25 décembre à 20 h sur ARTV. Parmi les œuvres présentées, Les étoiles, de Jacques Goldstyn, Em, de Kim Thúy, La corde à linge, d’Orbie, L’école des films, de David Gilmour, Quand il fait triste, Bertha chante, de Rodney Saint-Éloi et Cœur vintage, d’Émilie Bibeau. C’est Noël pour emporter prévoit d’offrir des centaines de livres à des CHSLD, organismes, écoles, garderies, pharmacies, maisons des jeunes.

PHOTO FOURNIE PAR GLYNDEBOURNE Jusqu’au 4 janvier, le célèbre opéra anglais de Glyndebourne offre ainsi de voir gratuitement sur son site web l’opéra La Cenerentola, de Gioachino Rossini, une adaptation du conte Cendrillon, de Charles Perrault, créée à Rome en 1817.

Sur le web

Cendrillon à l’opéra pour Noël

Un peu partout dans le monde, les traditionnels concerts de Noël se feront virtuellement cette année. On trouve donc ici et là sur le web des liens vers des captations gratuites de spectacles qui tombent à point pour les Fêtes. Jusqu’au 4 janvier, le célèbre opéra anglais de Glyndebourne offre ainsi de voir gratuitement sur son site web l’opéra La Cenerentola, de Gioachino Rossini, une adaptation du conte Cendrillon, de Charles Perrault, créée à Rome en 1817. L’opéra est en italien, avec sous-titres en anglais.