À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

Brave avec Pauline Marois

La présidente de la firme de relations publiques Casacom, Marie-Josée Gagnon, anime une série d’entrevues avec des femmes de tête. Dans cet épisode, elle s’entretient avec l’ex-première ministre Pauline Marois à l’occasion de la publication de sa biographie, Au-delà du pouvoir (Québec Amérique). Les deux femmes se sont connues au sein du Parti québécois à l’époque où Mme Gagnon était attachée de presse du premier ministre Jacques Parizeau, au tournant des années 1990. Il y a donc une connivence entre elles et cela s’entend. On sent Mme Marois en confiance, ce qui donne une excellente entrevue.

> Écoutez la balado

Le balado de la Chaire

Il se passe des choses inquiétantes au sud de la frontière et les spécialistes de la Chaire Raoul-Dandurand les analysent avec calme et intelligence. Le directeur de la Chaire, Frédérick Gagnon, anime une émission balado hebdomadaire dans laquelle il décortique l’actualité américaine et reçoit des invités. Cette semaine, il s’entretient avec Vincent Boucher et Karine Prémont, deux des auteurs du livre National Security Entrepreneurs and the Making of American Foreign Policy. À noter qu’on ne parle pas exclusivement de politique américaine dans cette balado. La semaine dernière, on jasait de la série qui nous a réconciliés avec les échecs, The Queen’s Gambit (Netflix).

> Écoutez la balado

The David Suzuki Podcast

En 2016, c’est un David Suzuki démoralisé qui confiait à notre collègue Philippe Mercure qu’à son avis, le mouvement environnementaliste avait échoué. Quatre ans plus tard, M. Suzuki semble avoir repris du poil de la bête et, à l’âge de 84 ans, le voilà qui lance sa balado. Il parle d’environnement, bien sûr, mais aussi d’engagement citoyen, de militantisme, avec, entre autres, ses vieux amis Neil Young et Jane Fonda, qu’on peut entendre dans le premier épisode. Suzuki croit que nous devons saisir le moment – la pandémie – pour transformer notre manière de vivre et de consommer. Écoutons ce vieux sage.

> Écoutez la balado (en anglais)

French Connection : Marseille, Montréal, New York

Coproduite par Radio-Canada OHdio et France Culture, cette série en quatre épisodes (d’une durée d’environ deux heures) va réjouir les amateurs d’histoires de mafia et de crime organisé. Stéphane Berthomet s’intéresse entre autres au rôle qu’ont joué des Québécois (en particulier Lucien Rivard) dans une gigantesque filière de trafic d’héroïne durant les années 50 à 70. C’est l’époque des cabarets, du Faisan Doré, alors que le clan Cotroni régnait sur Montréal. L’enquête de Jean-Pierre Charbonneau, alors journaliste, ébranlera ce clan. Une page d’histoire pas très reluisante, mais tout de même fascinante.

> Écoutez la balado