À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

The Crown : The Official Podcast

Depuis dimanche dernier, vous êtes nombreux à dévorer la saison 4 de la série The Crown, sur Netflix. Jusqu’ici, les critiques sont dithyrambiques et on parle beaucoup du duo d’actrices formé par Olivia Coleman et Gillian Anderson, respectivement Élisabeth II et Margaret Thatcher. Cette balado est la compagne parfaite de votre visionnement : entrevue avec le créateur de la série, Peter Morgan, ainsi qu’avec les actrices, histoires de coulisses, vous allez vous délecter. Les épisodes des saisons antérieures sont encore offerts.

Bookmakers : Dany Laferrière

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Dany Laferrière

Cette série d’Arte (en français, comme son nom ne l’indique pas) s’intéresse au travail des écrivains qu’elle explore en profondeur : entrevues, lecture d’extraits, le tout mené de main de maître par le journaliste et critique littéraire Richard Gaitet. En trois épisodes, on visite l’univers Dany Laferrière, « un marmot des Caraïbes », celui qu’au Québec on croit connaître, mais qu’on découvre toujours un peu plus à chaque entretien. La production d’Arte est de très grande qualité. De quoi meubler avec bonheur un après-midi gris de novembre.

Par les temps qui courent

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Deborah Levy vient de remporter le prix Femina étranger.

Deborah Levy vient de remporter le prix Femina étranger pour ses deux essais autobiographiques, Le coût de la vie et Ce que je ne veux pas savoir. Si vous avez aimé ces textes, vous allez adorer cet entretien malgré le fait que les propos de Levy sont traduits simultanément par une interprète. On entend sa voix chaude en arrière-plan qui répond aux excellentes questions de Marie Richeux, animatrice de l’émission Par les temps qui courent, sur France Culture. Après avoir écouté cette entrevue qui passe les deux livres aux rayons X, on a juste envie de retourner les lire.

Mœbius-balado : numéro 166

IMAGE TIRÉE DU SITE INTERNET OPUSCULES Le nouveau numéro de la revue Mœbius s’accompagne d’une balado réalisée par ses artisans qui discutent de son contenu.

Le nouveau numéro de la revue Mœbius arrive en kiosque ces jours-ci et les thèmes qu’il aborde sont on ne peut plus actuels : les ponts qu’on construit pour unir nos différences, les métissages, etc. Cette revue consacrée à la création littéraire s’accompagne d’une balado réalisée par ses artisans qui discutent de son contenu. Au menu de ce numéro 166 : une entrevue avec Natasha Kanapé Fontaine ainsi que la lecture d’un extrait de la lettre qu’elle a écrite à l’écrivain Felwine Sarr par Soleil Launière. Un beau complément.

