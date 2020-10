C’est samedi, à 20 h, qu’est présenté en direct le neuvième et ultime épisode de la balado Pour en finir avec Octobre ?, portant sur les évènements d’octobre 1970.

Stéphanie Morin

La Presse

Enregistré au Diamant de Québec et retransmis en simultané sur les ondes de CKVL (100,1), CKRL (89,1) et QUB radio (sur le web), cet évènement s’attarde sur ce qui reste de la crise d’Octobre, sur ce qui vibre toujours ici et aujourd’hui 50 ans après les faits.

Pour l’occasion, les co-idéateurs Brigitte Haentjens et Sébastien Ricard se sont entourés des élèves de dernière année du Conservatoire d’art dramatique de Québec et de divers complices artistiques, dont Robert Lepage et Jacques Leblanc.

