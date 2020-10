Le Montréalais Adam Blanshay est l’un des producteurs de Moulin Rouge ! The Musical, en lice pour 14 trophées.

PHOTO MATTHEW MURPHY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La comédie musicale Jagged Little Pill, basée sur l’album mythique du même nom d’Alanis Morissette, domine le prochain gala des Tony Awards avec 15 sélections.

Émilie Côté

La Presse

Mais le Montréalais Adam Blanshay (qui a travaillé notamment pour Just For Laughs) s’illustre aussi puisqu’il est l’un des producteurs de Moulin Rouge ! The Musical, en lice pour 14 trophées.

Tina – The Tina Turner Musical, The Inheritance et Slave Play font aussi très bonne figure.

On ignore quand la remise de prix aura lieu, mais ce sera de façon virtuelle d’ici la fin de 2020. En attendant, Broadway demeure fermé assurément jusqu’au 30 mai, selon le New York Times.