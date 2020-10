Corey Taylor fait à sa tête ★★★

On ne pourra pas reprocher à Corey Taylor d’avoir peur de diversifier sa création. Chanteur et principal parolier de la formation Slipknot, l’Américain maintient en parallèle la barque rock de Stone Sour. Voilà maintenant qu’il se lance en solo avec un premier album à son nom, tablant sur des chansons écrites au fil des ans et qui ne cadraient pas dans l’univers de ses deux groupes.