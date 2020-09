À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

You and Me Both

IMAGE FOURNIE PAR IHEARTRADIO La balado d’Hillary Clinton sera offerte dès le 29 septembre.

C’est au tour de l’ex-candidate à la présidence des États-Unis Hillary Clinton de lancer sa balado. Produite par IHeartRadio, un des acteurs importants dans l’univers de la balado, You and Me Both consistera en une série d’entrevues qui parleront aussi bien de politique que de littérature ou encore de « la manière de faire cuire des fèves sèches pour qu’elles soient mangeables », dixit Hillary Clinton elle-même sur son compte Instagram. Cette balado arrive quelques jours à peine après que le dernier épisode de l’excellente balado de Michelle Obama a été diffusé sur Spotify. La barre est haute. Lancement le lundi 29 septembre.

Dérives

IMAGE FOURNIE PAR RADIO-CANADA Le Pharmachien enquête sur la mort de Chantal Lavigne.

Olivier Bernard, alias Le Pharmachien, s’est penché sur le cas de Chantal Lavigne, jeune mère de famille morte en 2011 des suites d’une séance de sudation. Elle n’avait que 35 ans. Le vulgarisateur scientifique, qui aime bien déconstruire les mythes entourant les thérapies alternatives, nous propose une enquête en huit épisodes qui brosse un portrait de Mme Lavigne en s’entretenant entre autres avec ses proches. Il retrace aussi les évènements qui ont mené au drame, soulevant au passage de nombreuses questions sur les règles entourant ce genre de thérapies. À elle seule, la bande-son des séances de sudation donne des frissons dans le dos… Très bien fait.

RBG en deux balados

IMAGE FOURNIE PAR CNN La juge Ruth Bader Ginsburg est morte le 18 septembre dernier.

La mort de la juge Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême des États-Unis, a provoqué une onde de choc, venant perturber le cours de la campagne électorale présidentielle. Pour mieux comprendre qui était cette femme extraordinaire, on vous suggère deux balados : The Daily du New York Times, qui a consacré deux épisodes à la carrière de la juriste et à l’impact politique de sa mort, et Beyond Notorious, la balado de CNN qui avait produit le film RBG en 2018. Au total, six épisodes d’environ 30 minutes chacun, qui font le tour de sa carrière et de sa contribution à la société américaine.

C’est juste du théâtre

IMAGE JASON WASSERMAN, ILLUSTRATION FOURNIE PAR LA LICORNE Une balado qui parle de théâtre

Dans cette nouvelle balado de La Licorne, trois comparses — Sébastien Rajotte, Pascale Renaud-Hébert et Simon Rousseau — discutent de théâtre à bâtons rompus, un peu comme à l’émission C’est juste de la TV (d’où le titre). Pour ce deuxième épisode (le premier avait été diffusé au printemps), on revient sur la fermeture des théâtres et la reprise très douce des activités cet automne. Parmi les invités : le metteur en scène Olivier Choinière et le comédien Yves Jacques, qui montera sous peu sur les planches de la scène de l’avenue Papineau. C’est sympathique et sans prétention.

Les dialogueuses

IMAGE FOURNIE PAR LES PÉRIPATÉTICIENNE Les dialogueuses, la balado des Péripatéticiennes

C’est la deuxième saison de cette balado produite par Les péripatéticiennes, un collectif de féministes dans la vingtaine qui a créé un blogue pour parler de sexualité féminine sans tabou. Elles ont également lancé une série de balados dont la deuxième saison vient de commencer. Dans le premier épisode, en ligne depuis la mi-septembre, elles discutent avec Éliane Dussault, doctorante en sexologie, qui s’intéresse à l’impact de la pleine conscience sur les victimes de trauma. C’est franchement captivant et on apprend plein de choses. Au cours des prochains épisodes, on pourra entendre l’autrice et activiste Gabrielle Lisa Collard (La mort de Roi) et la plongeuse Jennifer Abel.

