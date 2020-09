Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Sur le web : des Francos en ligne

Il n’y aura pas de spectacles extérieurs dans le Quartier des spectacles, mais les Francos de Montréal auront tout de même lieu ce week-end avec une programmation essentiellement virtuelle (outre les trois spectacles acoustiques de Marie-Mai au MTelus). Les rendez-vous en ligne sont de jeudi à samedi, de 18 h à 22 h 30. On attire votre attention sur les trois spectacles qui seront diffusés en direct depuis L’Astral à 21 h 30. Ce jeudi, place au groupe rock Corridor. Vendredi, le rappeur Lary Kidd incarnera son album Surhomme. Avant la pandémie, ce sont deux formations qui étaient sur une belle lancée. Ils méritent pleinement de briller live sous les projecteurs, tout comme SOMMM (projet d’Ariane Moffatt et d’Étienne Dupuis-Cloutier) dimanche soir.

> Consultez le site des Francos

Sur les plateformes : des films pour parler de racisme systémique

PHOTO FOURNIE PAR L’OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA Scène tirée de Jordan River Anderson, le plus récent film d’Alanis Obomsawin

Cinéma sous les étoiles clôture sa 11e édition « Pour emporter » avec la présentation des films Nîpawistamâsowin : Nous nous lèverons, de Tasha Hubbard, et Jordan River Anderson, d’Alanis Obomsawin. Ces deux longs métrages documentaires seront offerts jusqu’au jeudi 24 septembre, 19 h, sur les plateformes de la chaîne francophone internationale TV5. Les présentations seront suivies, le 24 septembre à 19 h 30, d’une discussion autour du racisme systémique, animée par Maguy Métellus, militante afro-féministe, à laquelle participeront l’anthropologue et chroniqueuse Émilie Nicolas et Danelle Native-Fire, agente de développement auprès des collectivités autochtones pour le Service correctionnel du Canada. Cette diffusion aura lieu en direct sur la page Facebook de Cinéma sous les étoiles.

> Accédez à la plateforme de TV5

> Consultez la page de Cinéma sous les étoiles

Sur le web et en personne : les Francouvertes, c’est reparti !

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA FIÈVRE Le duo La Fièvre

Interrompu en mars à cause de la pandémie, le concours les Francouvertes reprend lundi au Lion d’or avec les prestations de Jeremy Lachance, Désarroi et La Fièvre. La ronde préliminaire va se conclure sur les chapeaux de roue, puisque les sixième et septième soirées auront lieu les deux soirs suivants (les 29 et 30 septembre) et non pas à une semaine d’intervalle comme c’est la coutume. Il demeure possible d’assister à la compétition, bien que la capacité de la salle ait été considérablement réduite, mais on peut aussi le faire sur l’internet et voter en ligne. Même si l’édition 2020 n’est pas encore terminée, l’organisation lance déjà les opérations en vue de son 25e anniversaire, qui aura lieu en 2021. La date butoir pour les inscriptions est fixée au 5 novembre. Le concours devrait se tenir du 1er février au 17 mai 2021. Ariane Roy, Vendou et Jessy Benjamin occupent actuellement les trois premières places du palmarès.

> Consultez le site des Francouvertes

En personne : notes d’automne à Lanaudière

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE Le pianiste Marc-André Hamelin

La première saison d’automne du Festival de Lanaudière se poursuit ce week-end avec trois concerts présentés à la cathédrale de Joliette. Demain à compter de 20 h, on pourra entendre un récital du pianiste Marc-André Hamelin. Au programme : Georges Enesco, Nikolaï Medtner et Franz Schubert. Samedi, à 20 h, la soprano Adrianne Pieczonka fait ses débuts au festival avec le pianiste Michael McMahon. Elle chantera des œuvres de Schubert, de Wagner, de Poulenc et de Strauss. Enfin, dimanche à 20 h, concert de clôture avec l’OSM sous la direction de Johannes Debus. Beethoven, Mahler et Schoenberg sont au programme. COVID-19 oblige, les places sont limitées.

> Consultez le site du festival

En personne : drag queens au Théâtre Ciné-parc Royalmount

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE La drag queen Kiara

Du 29 septembre au 1er octobre, les amateurs de drag queens convergeront au Théâtre ciné-parc Royalmount pour un spectacle de la Canada’s Drag Race. Les Québécoises Rita Baga et Kiara ainsi que leurs amies, dont Priyanka, gagnante du récent concours, seront de ces soirées animées par Brooke Lynn Hytes. La tournée s’est arrêtée à Calgary avant la métropole et se poursuivra à Toronto (du 2 au 4 octobre) et Ottawa (6 et 7 octobre). Spectacles à 19 h et 21 h 30.

> Consultez la page de l’évènement

Sur le web : la sélection du Pitchfork Fest

PHOTO MIKE WINDLE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Grimes

Le site de critiques musicales Pitchfork présentera samedi sur le web un « best of » des spectacles de son festival annuel. Des performances de Solange, FKA Twigs, Blood Orange, Charli XCX, Grimes, LCD Sound System et plusieurs autres seront diffusées. Les amateurs de musique auront ainsi l’occasion de voir les captations exclusives sur le site et le compte YouTube de Pitchfork, à partir de 19 h. Ceux qui résident dans le coin pourront se présenter en voiture à l’hôtel Figueroa de Los Angeles pour une diffusion sur grand écran, en formule cinéparc. Le Pitchfork Music Festival a lieu à Chicago depuis une dizaine d’années et recueille avec cet évènement des fonds pour l’organisation Black Lives Matter.

> Consultez la chaîne YouTube de Pitchfork

Sur les plateformes : nouveautés sur les écrans

IMAGE FOURNIE PAR VVS FILMS Ethan Hawke dans Tesla

Quoi de neuf sur les écrans de toutes tailles au cours des jours à venir ? Regardons d’abord du côté de la chaîne Studiocanal qui, samedi à 20 h, propose La tour Montparnasse infernale, comédie de Charles Nemes parodiant d’autres films-catastrophes. Envie d’une série de cuisine ? The Chef Show reprend du service aujourd’hui sur Netflix. Vous aimez les animaux ? À compter de lundi, les quatre premiers épisodes de Dr Sébastien, vétérinaire, seront mis en ligne sur l’Extra d’ICI Tou.tv. Notons enfin que le drame biographique Tesla mettant en vedette Ethan Hawke est maintenant sur iTunes Store.

En personne : nous sommes ceux qui nous ont mis au monde

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Jennifer Alleyn

Chacun porte en lui-même des traits physiques, des tics et des habitudes hérités de ses parents et de ses aïeuls. Peut-être même des traces psychologiques de ce qu’ont vécu ceux dont les vies ont fini par nous donner naissance. Nous sommes génétiques, conçu et mis en lecture par Jennifer Alleyn, interroge ces héritages à travers les récits de quatre artistes : Violette Chauveau, Geneviève Rochette, Henri Chassé et Robert Lalonde. La conception sonore est signée Ludovic Bonnier. Une création autour de la transmission par laquelle « des êtres reprennent vie, donnant un sens à la vie de leurs héritiers et héritières ». Le 26 septembre, 20 h, à la Grande Bibliothèque.

> Consultez le site du FIL