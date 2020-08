Retour en ondes, jeux de chaises musicales, la rentrée amène d’ordinaire son lot de changements sur les ondes radio. Mais les programmations de la rentrée montrent surtout que l’automne s’annonce sous le signe de la continuité.

Alexandre Vigneault

La Presse

Un nouveau trio le matin pour Rouge

Véronique et les fantastiques demeure bien sûr à Rouge, avec Véronique Cloutier à la tête de cette émission du retour à la maison. Pour le reste, la station apporte plusieurs changements importants. Un nouveau trio sera aux commandes de l’émission matinale à compter de lundi : Richard Turcotte, Anne-Élisabeth Bossé et Meeker Guerrier, qui seront aussi épaulés par de nouveaux collaborateurs (Pierre-Yves Roy-Desmarais et Christine Morency). La station a aussi revu son émission du midi en plaçant Benoît Gagnon et Marie-Lyne Joncas derrière le micro pour L’heure du lunch. La nouveauté prend l’antenne lundi, mais l’animatrice sera remplacée par Marie-Ève Perron jusqu’au 14 septembre. Julie St-Pierre demeure en ondes pour l’essentiel des matinées et des après-midi avec des émissions musicales (Rouge au travail et diffusions de grands succès).

Le retour du tandem Bond-Pagé à Énergie

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIAS Le tandem formé de Philippe Bond et Pierre Pagé sera à la barre de C’t’encore drôle, de 11 h 30 à 13 h, à Énergie.

Le plus grand changement à Énergie survient le midi : la station a en effet réuni – après presque 10 ans d’absence en ondes – le tandem formé de Philippe Bond et Pierre Pagé, qui seront à la barre de C’t’encore drôle, de 11 h 30 à 13 h. Les deux animateurs ont longtemps travaillé ensemble le matin. L’heure du retour à la maison sera toujours pilotée par Marie-Claude Savard, Maxim Martin et Sébastien Trudel, mais avec la participation de deux nouveaux collaborateurs : Jonathan Roberge (une fois par semaine) et Vince Cauchon (tous les jours). Mike Gauthier sera désormais à la barre d’une émission hebdomadaire diffusée le samedi matin, de 9 h à 11 h, et intitulée Stéréomike. Ce sera l’occasion pour cet animateur d’expérience, qui a interviewé quantité de légendes du rock, de faire entendre des chansons qui tournent moins et de raconter des anecdotes. Les week-ends, entre 7 h et 9 h, Énergie diffusera aussi Les 120 minutes du peuple, le « meilleur » de François Pérusse.

Pierre-Yves Lord reste à ICI Première

PHOTO ANDRÉANNE GAUTHIER, FOURNIE PAR ICI PREMIÈRE Pierre-Yves Lord poursuivra à l’animation de son émission Il est toujours 5 h quelque part durant la prochaine saison à la Première Chaîne.

La saison radio d’ICI Première sera placée sous le signe de la stabilité. Patrick Masbourian et son équipe sont de retour le matin, tout comme Pénélope McQuade, Michel C. Auger et Annie Desrochers en semaine, par exemple. Joël Le Bigot revient aussi le samedi matin, tout comme Franco Nuovo le dimanche. Pierre-Yves Lord, par contre, s’est taillé une place dans la programmation régulière et poursuivra son émission Il est toujours 5 h quelque part, le vendredi à 19 h. Karyne Lefebvre ne fera pas la grasse matinée les week-ends puisqu’elle sera à la barre d’une émission matinale qui débute à 6 h et qui est justement intitulée Lève-Tôt, où elle fera le point sur les questions d’actualité et les enjeux de société qui auront marqué la semaine. Marc Labrèche demeurera aussi ce « phare dans la nuit » qu’il est déjà les samedis en fin de journée (de 16 h à 17 h).

98,5 FM et Rythme FM : la stabilité avant tout

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Paul Arcand demeure bien entendu à la barre de l’émission matinale du 98,5.

La rentrée se fait sous le signe de la continuité au 98,5 : Paul Arcand (à 5 h), Isabelle Maréchal (à 10 h), Bernard Drainville (à midi) et Patrick Lagacé (à 15 h) demeurent tous en ondes. Même chose pour Paul Houde, les week-ends, et Jacques Fabi et Sylvain Ménard, la nuit. Seul changement à signaler : la « commission Taillefer-Ferrandez » devient la commission Ferrandez-Ravary. Ainsi, avec le départ d’Alexandre Taillefer, ce sont donc l’ancien maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, et la chroniqueuse Lise Ravary qui commenteront l’actualité à l’émission matinale de Paul Arcand.

Pas de bouleversement majeur non plus du côté de Rythme : Patrice Bélanger, autrefois à CKOI, entame sa deuxième saison à l’animation de l’émission matinale Jamais trop tôt, avec Antoine Vézina et Marie-Christine Proulx. Julie Bélanger sera là en avant-midi la semaine et partage les midis avec Marie-Ève Janvier, qui sera en ondes les après-midi et le vendredi matin. Mitsou et Sébastien Benoît reviennent bien entendu tous les deux, pour une deuxième saison eux aussi, à l’émission de fin de journée, Le retour de Mitsou et Sébastien. Marjorie Vallée sera là les matins de fin de semaine et on pourra toujours entendre Mario Lirette samedi et dimanche dès 11 h (et le vendredi dès midi).

QUB radio : un nouvel homme du matin

PHOTO JOCELYN MICHEL FOURNIE PAR QUB RADIO L’ancien député Pierre Nantel a pris la barre de la nouvelle émission matinale de QUB Radio lundi matin, diffusée de 6 h à 8 h.

Le retour de Benoît Dutrizac le midi est le principal changement de la rentrée de QUB Radio, dont la nouvelle programmation est déjà en ondes. Ce déplacement a créé un vide dans la case du matin, qui est comblé par l’arrivée d’un nouveau morningman, Pierre Nantel, ancien député du NPD, qui sera au micro de 6 h à 8 h. Les autres changements notables chez QUB Radio ont lieu le week-end avec l’ajout d’émissions notamment consacrées à la campagne électorale américaine avec Vincent Dessureault (les samedis de 17 h à 18 h et les dimanches de 16 h à 17 h), à l’actualité sportive avec Jean-François Baril (les samedis de 16 h à 17 h et les dimanches de 12 h à 13 h) ou encore à la culture avec Anaïs Guertin-Lacroix (les samedis de 15 h à 16 h et les dimanches de 13 h à 14 h). Le chef Danny St Pierre aura lui aussi sa propre émission, les dimanches de 16 h à 17 h, où il parlera de consommation, d’alimentation et de société.

ICI Musique : la nouvelle Chaîne musicale

PHOTO PHILIPPE RICHELET, FOURNIE PAR ICI MUSIQUE L’émission La Chaîne musicale se poursuit à ICI Musique avec quatre nouveaux artistes : Luc De Larochellière, Marie-Pierre Arthur (notre photo), Laurence Jalbert et enfin Jean-François Breau.

Il n’y aura pas de grand bouleversement à ICI Musique où Philippe Fehmiu (Vi@ Fehmiu, de midi à 15 h), Stanley Péan (Quand le jazz est là, 17 h 30 à 20 h) et Catherine Pogonat (L’effet Pogonat, de 8 h 30 à midi), entre autres, conservent leur case horaire, tout comme François Lemay (Quand le jour se lève, de 5 h à 7 h) et Olivier Robillard-Laveaux (Déjeuner en paix, de 7 h à 8 h 30). Retenons par contre que l’émission La Chaîne musicale se poursuit avec quatre nouveaux artistes : Luc De Larochellière, Marie-Pierre Arthur, Laurence Jalbert et enfin Jean-François Breau. Rappelons le concept : chacun des artistes a quatre émissions pour raconter son univers musical, des anecdotes et parler de son processus de création.

CKOI : petit changement matinal

PHOTO FELIX RENAUD, FOURNIE PAR COGEGO MÉDIAS Tammy Verge et Valérie Roberts, Billy Tellier et Martin Cloutier seront à la barre de Debout les comiques cet automne à CKOI.

Il n’y aura pas de grande révolution à CKOI cet automne. Seule l’émission du matin, Debout les comiques, sera marquée par un nouveau changement : après le départ de Mariana Mazza à l’hiver, c’est au tour de Julie Ringuette de quitter les ondes. Elle sera remplacée par Valérie Robert au sein de l’équipe formée de Martin Cloutier, Tammy Verge et Billy Tellier. Peter McLeod demeure à la tête de l’émission du retour – Le clan McLeod – avec Marie-Josée Gauvin et Ève Côté. Joanie Duquette sera à l’antenne les samedis et dimanches matin, alors que Nadia Bilodeau est, entre autres, au micro les midis de semaine.