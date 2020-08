(Québec) Après avoir autorisé les rassemblements de 250 personnes dans des lieux publics fermés, Québec donne le feu vert à la même mesure dans les lieux extérieurs publics. La nouvelle consigne signifie la levée de l’annulation des festivals et des évènements pour toute la province.

Fanny Lévesque

La Presse

Les promoteurs pourront reprendre dès mercredi leurs activités, à condition de se conformer aux directives de la santé publique, a annoncé la ministre de Tourisme, Caroline Proulx, lors d’une tournée en Gaspésie.

Quelques minutes avant son annonce, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé dans un communiqué qu’un maximum de 250 personnes peut désormais se regrouper dans les lieux extérieurs publics et respecter, « dans la mesure du possible », une distance de deux mètres entre elles.

« Les organisateurs d’événements et de festivals détiennent une grande expertise tant sur le plan du contrôle des foules que sur la sécurité et j’ai confiance que la reprise des activités se fera de façon responsable », a souligné le ministre Proulx.

Les organisateurs devront s’assurer de contrôler les entrées et les sorties, ainsi que du respect du nombre maximal de personnes sur le site extérieur. Ils devront également mettre en place des mesures pour favoriser le maintien d’une distance de deux mètres entre les participants « qui ne résident pas à la même adresse ».

Ce sont aussi eux qui auront la responsabilité de mettre fin à une activité lorsque le respect des règles devient impossible.

Les nouvelles règles s’appliquent aux événements de nature sociale, commerciale, religieuse, culturelle et de divertissement. La pratique du sport professionnel devient par ailleurs permise, dans des lieux extérieurs publics, lorsque les règles sanitaires sont respectées.

Si un même festival propose plus d’un site extérieur, ces derniers devront être distincts et non contigus, avec des zones d’accès et d’attente différentes, précise-t-on. Les organisateurs de festivals et d’événements pourront également tenir des événements intérieurs accueillant au maximum 250 personnes, comme autorisé par la santé publique depuis le 3 août, et devront se conformer aux mesures sanitaires.

« Je suis convaincue que les organisateurs sauront appliquer efficacement toutes les mesures pour assurer non seulement la sécurité des festivaliers, mais la sécurité des employés et bénévoles », a poursuivi Mme Proulx. « C’est une première étape de la relance qui va permettre de renouer davantage avec le public ».

La limite de 250 personnes ne concerne pas les personnes qui demeurent dans leur voiture, par exemple dans le cas des ciné-parcs, les manifestations pacifiques et les événements qui se déroulent sur des sites distincts, non contigus et pour lesquels des zones d’accès et d’attente différentes ont été aménagées, ajoutent les autorités.