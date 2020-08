La Presse Canadienne

On ne sait toujours pas quelle actrice interprétera la grande chanteuse, morte en 2012, mais c’est Stella Meghie, réalisatrice-scénariste originaire d’Oshawa, en Ontario, qui réalisera le film I Wanna Dance With Somebody. La cinéaste de The Photograph l’a annoncé mercredi sur ses comptes officiels de réseaux sociaux. Sur la page Facebook de Whitney Houston, on indique en outre que c’est le scénariste-producteur Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody) qui signera le scénario. Le producteur de disques Clive Davis et la succession de Whitney Houston sont également impliqués dans le projet. La date de sortie est prévue pour l’Action de grâce 2022.

– D'après La Presse canadienne