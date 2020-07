À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

The Michelle Obama Podcast

D’accord, ça débute seulement le mercredi 29 juillet, mais on vous en parle tout de suite, car on a très hâte de découvrir cette nouvelle aventure de Michelle Obama, une baladoémission produite par Higher Ground, la maison de production qu’elle a fondée avec son mari, Barack Obama. L’ex-première dame souhaite toucher à plusieurs sujets – santé, éducation, etc. – et consacrera sa première saison à des conversations avec des gens qui ont compté dans sa vie. Le premier invité est nul autre que son mari, le 44e ancien président des États-Unis, Barack en personne. Le couple aurait enregistré l’entretien dans sa résidence de Washington. Parmi les autres invités, on retrouvera Valérie Jarrett, ex-conseillère à la Maison-Blanche et mentor de Michelle Obama, comme le savent celles et ceux qui ont lu sa biographie Devenir. C’est d’ailleurs elle qui menait l’entrevue avec Michelle Obama lors de son passage au Centre Bell, en juin 2019. Une exclusivité de Spotify avec qui les Obama ont signé une entente.

Ça s’est passé ainsi

La balado Ça s'est passé ainsi

Lancée à la fin du mois de juin, cette nouvelle série met en vedette quatre conteurs – Alexandre Bacon, Kathia Rock, Édith Bélanger et Karine Échaquan – qui nous font découvrir chacun à leur tour des contes traditionnels autochtones. On commence avec le récit de Tshakapesh, une légende importante dans l’imaginaire et la spiritualité innue. Au total, quatre épisodes qui nous plongent dans un univers mystérieux et enchanté où les animaux jouent un rôle tout aussi important que celui des humains. Des contes qui nous divertissent, oui, mais qui nous enseignent aussi quelques leçons de vie. Parfait pour occuper les jeunes et les moins jeunes durant un long trajet en auto. À noter que la série est signée Magnéto, une boîte qui se distingue par la qualité de ses productions. Elle a d’ailleurs remporté récemment le prix Numix dans la catégorie balado de fiction pour sa série La vie secrète de l’art.

An Oral History of The Office

La balado An Oral History of The Office

La sitcom américaine The Office connaît un succès exceptionnel depuis sa création il y a 15 ans (on devrait plutôt dire depuis son adaptation, puisque la série originale a été créée en Angleterre en 2001 et mettait en vedette Ricky Gervais). Si vous avez un ado dans votre entourage, il a probablement visionné The Office plusieurs fois sur Netflix durant les deux dernières années. Ce succès auprès des jeunes est l’un des sujets abordés au cours des 12 épisodes de cette balado qui ravira sans aucun doute les fans. On peut y entendre des entrevues avec les acteurs (dont Steve Carell et John Krasinski) ainsi qu’avec les créateurs de la série. C’est Brian Baumgartner (Kevin Malone) qui anime et, surprise, Billie Eilish participe en tant que super fan.

Speakeasy balado

La balado Speakeasy balado

Aurélie Lanctôt et Philippe Néméh-Nombré, respectivement codirectrice et membre du C.A. de la revue Liberté, viennent de lancer Speakeasy balado. En cette ère de COVID-19 où notre vie sociale est pas mal moins spontanée qu’avant, le tandem a voulu recréer les discussions qui peuvent naître dans une soirée entre amis, au bar ou au resto. C’est sans prétention, sans fioritures non plus. Le premier invité est l’ancien directeur de la revue Liberté, l’homme de théâtre Pierre Lefebvre. Un homme qui ne pratique pas la langue de bois et qui a beaucoup de choses à dire, entre autres sur l’avenir des arts vivants, durement touchés par la pandémie. Une discussion passionnée, parfois échevelée. Comme dans la vie.

