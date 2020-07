La COVID-19 aura au moins un bon côté pour les amateurs de superhéros et de superhéroïnes. À défaut de recevoir ses hordes habituelles de visiteurs costumés de la tête aux pieds, le fameux Comic-Con international de San Diego aura lieu en ligne, cette année. Du 22 au 26 juillet, plus de 350 panels seront organisés dans le cadre de ComicCon@home. Gratuites, les rencontres virtuelles réuniront des figures de proue des milieux de la bande dessinée et du roman graphique, de la télé, de la diffusion en continu, du cinéma et des jeux vidéo.

Danielle Bonneau

La Presse

Il s’agit d’une occasion en or pour les geeks de tous les horizons, qui rêvent de participer un jour à la grande fête de la culture populaire. Bon nombre ont déjà planifié leur horaire des prochains jours en fonction des tables rondes qui ont attiré leur attention.

PHOTO FOURNIE PAR CATHERINE RUSCIGNO La blogueuse Catherine Ruscigno a toujours été attirée par l’esthétique asiatique, qu’elle a découverte toute jeune dans les séries télévisées Power Rangers et Sailor Moon. Dans cette photo prise au Comiccon de Montréal 2012, elle porte son premier costume de Power Rangers, tiré de la saison Ninja Storm. Elle se trouve aux côtés d’un Dalek de Doctor Who.

PHOTO MAËL PARADIS FOURNIE PAR CATHERINE RUSCIGNO Catherine Ruscigno est particulièrement fière de ce costume de Power Rangers, qu’elle estime être son meilleur. Elle l’a présenté au Comiccon de Montréal, où elle a remporté le prix du meilleur accessoire pour le casque. Cette photo a été prise au salon Animaracon 2015, à Sherbrooke.

PHOTO FOURNIE PAR CATHERINE RUSCIGNO La blogueuse Catherine Ruscigno adore la culture japonaise. Elle portait le costume de Sailor Jupiter, de Sailor Moon, au festival d’animation japonaise G-Anime 2018, à Gatineau, lorsqu’elle a été photographiée avec l’acteur Réal Bossé. Ce dernier figurait parmi les artistes invités. 1 /3





Catherine Ruscigno sait par exemple qu’elle regardera la rencontre qui réunira des actrices et des acteurs ayant emprunté les traits de Power Rangers au cours des 27 dernières années. Elle a toujours été attirée par l’esthétique asiatique, qu’elle a découverte toute jeune dans les séries télévisées Power Rangers et Sailor Moon. Celles-ci ont aussi ouvert la porte à la pratique des arts martiaux. Elle arpentait les couloirs du Comiccon de Montréal et confectionnait des costumes pour participer à des compétitions bien avant de devenir blogueuse pour Geekbecois, en 2013.

Aller au Comic-Con de San Diego fait partie des choses que j’aimerais faire un jour. C’est une super bonne idée d’en faire une version virtuelle, cette année. Cela va rendre le festival beaucoup plus accessible. Catherine Ruscigno

« C’est cher, c’est difficile de trouver une chambre d’hôtel et il y a tellement de choses qui se passent en même temps ! Il y a le fameux Hall H, où Marvel, Disney et Warner Brothers font habituellement leurs premières ! », souligne la Sherbrookoise, qui aura 30 ans cette année.

Elle se promet de regarder de deux à cinq tables rondes par jour. « Il y aura quelques panels sur le cosplay, avec des personnes que l’on n’entend pas souvent, précise-t-elle. Ce sera intéressant d’avoir d’autres perspectives. Comme je m’intéresse beaucoup à l’industrie des jouets et des objets de collection, je vais suivre le panel avec Todd McFarlane, le créateur de Spawn, qui a son entreprise de jouets et de figurines. »

Vendredi soir, elle regardera aussi avec intérêt la mascarade virtuelle. La compétition de costumes mettra en vedette des amateurs de cosplay de partout au monde, qui rivaliseront d’originalité et se seront surpassés pour faire partie des 50 vidéos sélectionnées.

« Être geek, ce n’est plus une insulte, précise la blogueuse, qui s’intéresse à tout ce qui fait partie de ce style de vie. C’est devenu cool d’être passionné par différents éléments de la culture populaire. Ce qui m’attire chez les superhéros, c’est la façon dont les comics sont écrits, leur transposition du 2D au 3D dans les films. Mais avant tout, j’aime l’action qui me divertit et les costumes cool ! »

Pour tous les goûts

Extrêmement variée, la programmation de ComicCon@home pourra être visionnée sur YouTube. Elle mettra évidemment de l’avant des vedettes, comme William Shatner, pour toujours associé au capitaine Kirk dans la série originale Star Trek.

PHOTO ROB GRABOWSKI, ASSOCIATED PRESS William Shatner est un habitué du circuit des Comic Cons. Il animera une table ronde organisée par la NASA, qui portera sur la lune et à laquelle participeront des astronautes.

Un habitué du circuit des Comic Cons (à Montréal et Toronto entre autres), il animera une table ronde organisée par la NASA, qui portera sur la lune et à laquelle participeront des astronautes.

Charlize Theron se penchera sur les rôles dans les films d’action qui ont marqué sa carrière (dont Atomic Blonde et Furiosa dans Mad Max Fury Road). Keanu Reeves s’entretiendra avec le réalisateur Francis Laurence et le producteur Akiva Goldsman à l’occasion du 15e anniversaire du film Constantine, inspiré de l’univers de DC Comics. Les producteurs du premier film Teenage Mutant Ninja Turtles, qui célèbre son 30e anniversaire, en profiteront eux aussi pour parler de leur expérience.

Plusieurs panels permettront d’en savoir davantage sur des productions à venir. Norman Reedus, Melissa McBride, avec d’autres membres de la série The Walking Dead, lèveront le voile sur une émission spéciale, A Certain Doom, qui sera diffusée plus tard en 2020. Josh Boone, coscénariste et réalisateur du film The New Mutants, ainsi que des membres de la distribution, dont Maisie Williams (Game of Thrones), Anna Taylor-Joy (Glass) et Charlie Heaton (Stranger Things), donneront un aperçu du suspense d’horreur.

Les fans de comics (bien sûr), de mangas, de science-fiction, d’horreur, de zombies, de Star Trek, de Star Wars, des dessins animés du samedi matin (avec Bugs Bunny et ses amis des Looney Tunes), de Batman (avec un hommage à Dennis O’Neil), de la série télévisée Agents of S. H. I. E. L. D., des comédies animées The Simpsons, Family Guy et Phineas and Ferb (entre autres) seront servis. Ceux qui travaillent dans différents médiums et désirent percer ou amener leur art à un autre niveau trouveront de judicieux conseils.

Plusieurs questions d’actualité seront également abordées de front, comme la place des femmes de couleur dans les comics, la contribution de femmes dans divers domaines (artistes, créatrices, autrices, illustratrices, productrices) et la nécessité d’inclure une plus grande diversité de personnages dans les comics et les films, que ce soient des femmes, des membres de communautés ethniques variées et de la communauté LGBTQ+, ou avec des handicaps. Des tables rondes se pencheront aussi sur l’impact de la pandémie sur les créateurs et exploreront différentes façons d’en tirer parti.

> Consultez le site du Comic-con de San Diego (en anglais)

> Consultez le site Geekbecois