Adam Lambert, Melissa Etheridge et les stars de la drag sur les plateformes de la Fierté

Des musiciens de calibre international, dont Adam Lambert et Melissa Etheridge, un opéra de Rufus Wainwright et les vedettes de la téléréalité Canada's Drag Race font partie de la programmation de la Fierté montréalaise, qui sera « multiplateforme » cette année, pandémie oblige.

La diversité (sexuelle, de genre et raciale) est le thème général de cette « édition 360 », qui se déploiera du 10 au 16 août sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Fierté Montréal ainsi qu'à la chaîne communautaire MAtv, sur matv.ca, sur Illico sur demande, sur Helix et sur Crave (selon les activités).

Parmi les faits saillants de cette programmation, Fierté Montréal présentera, le 10 août, une captation de l'opéra Hadian, composé par Rufus Wainwright sur un livret de Daniel MacIvor. La diffusion de l'opéra, créé par la Canadian Opera Company en 2018, sera suivie d'une séance de questions-réponses avec le compositeur et le librettiste.

Le lendemain, la rockeuse américaine Melissa Etheridge donnera un concert virtuel sur la page Facebook de Fierté Montréal, après un DJ set de la Montréalaise Misstress Barbara. Les participantes à la téléréalité Canada's Drag Race, diffusée sur Crave, donneront un spectacle spécial à l'occasion de la Fierté montréalaise le 14 août sur la chaîne YouTube du festival. Une prestation spéciale d'Adam Lambert (qui a fait plusieurs tournées avec le groupe Queen) et de la rappeuse trans montréalaise Backxwash sur Facebook est annoncée le dimanche de la Fierté, après le traditionnel T-Dance (qui aura lieu sur Twitch cette année).

Parmi les contenus récurrents de cette programmation, on note la diffusion d'une capsule vidéo quotidienne sur la santé mentale des membres de la communauté LGBTQ+, une heure afro-Fierté, un vox pop et une séance de questions-réponses sur la thématique du jour ainsi que des sets de DJ en début de soirée. Les mots et leurs auteurs seront mis de l'avant dans le cadre de cinq évènements littéraires. - La Presse