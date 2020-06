Musique/Norah Jones

Norah Jones: zone de réconfort

Les habitudes de Norah Jones, comme celles de tout le monde, ont changé depuis le début du confinement. Peut-être pour le mieux : en faisant des prestations en direct sur Facebook, la chanteuse a découvert une nouvelle façon d’entrer en contact avec son public, raconte-t-elle, au moment de la sortie d’un nouvel album de chansons tamisées intitulé Pick Me Up Off the Floor.