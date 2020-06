Le Musée des beaux-arts de Montréal et le collectif montréalais Never Was Average présenteront dimanche, à 14 h, une conversation virtuelle gratuite intitulée « Notre peau noire dans l’art ».

Marissa Groguhé

La Presse

Alors que les questions liées à la diversité agitent l’actualité, les deux organisations tenteront d’ouvrir la porte aux échanges sur les inégalités sociales et raciales qui touchent la communauté noire ainsi que sur le rôle des institutions culturelles dans la représentation de la diversité. Cette discussion participative aura lieu sur la plateforme Zoom.

Les cofondateurs de Never Was Average Hanna Cheet et Harry Julmice animeront la rencontre à laquelle prendra part le directeur photo et photographe montréalais Schaël Marcéus.

La discussion prendra également appui sur l’œuvre de la collection du MBAM Dalisu, New York (2016), de Zanele Muholi, présentée à l’occasion par la commissaire indépendante Diane Gistal. Il est nécessaire de s’inscrire, gratuitement, pour prendre part à la rencontre en ligne.