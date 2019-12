Exposition À toi de jouer ! Jeux de société plus grands que nature, tous les jours sauf le 25 décembre et le 1 er janvier

Le temps des Fêtes est à nos portes. Quoi faire en famille, avec les enfants ? Nos journalistes vous présentent leurs suggestions.

Exposition de jouets au musée McCord

Au musée McCord, les enfants de 3 à 9 ans (et leurs parents) peuvent choisir un pion et partir en mission pour sauver Yasmine et Sacha. Les deux malheureux ont été propulsés dans un jeu de société de géant ! Les familles découvriront en même temps la 10e exposition de jouets du musée montréalais, consacrée cette année aux jeux de société. Pendant les Fêtes, plusieurs autres activités ont lieu au McCord, dont L’Heure du conte (tous les jours, à 11 h 30 en français) et le concert Musique enchantée d’I Musici (les 21 et 22 décembre, à 10 h 30 et 13 h 30, sur réservation).

Au musée McCord, exposition À toi de jouer ! Jeux de société plus grands que nature, tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Entrée gratuite pour les 12 ans et moins.

— Marie Allard, La Presse

Journée familiale à l’Oratoire

PHOTO ANTOINE SAITO, FOURNIE PAR L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH Noël à l’Oratoire, un concert des Petits Chanteurs du Mont-Royal, dimanche 22 décembre, à 15 h 30

Bien des enfants sont intrigués par le dôme de l’oratoire Saint-Joseph, qu’ils voient de loin. Ce dimanche, l’occasion est belle d’entrer dans cette église catholique, puisqu’une journée d’activités familiales y a lieu. Au programme : un atelier de décoration de boules et d’ornements de Noël, animé par des spécialistes de l’artisanat. À 15 h 30, c’est Noël à l’Oratoire, un concert des Petits Chanteurs du Mont-Royal. Le chœur d’enfants et d’adolescents est accompagné par Vincent Boucher à l’orgue. Tous les jours pendant les Fêtes, il est aussi possible de visiter l’exposition de crèches du monde entier.

À l’oratoire Saint-Joseph, le dimanche 22 décembre : atelier de décoration de midi à 15 h et concert des Petits Chanteurs du Mont-Royal à 15 h 30. Contribution volontaire. Exposition de crèches, tous les jours de 10 h à 16 h 30. Entrée payante.

— Marie Allard, La Presse

Conte musical Rafale

PHOTO FOURNIE PAR ACCÈS CULTURE MONTRÉAL Le conteur Jérôme Bérubé, la soprano Marie-Claire Fafard-Blais et la pianiste Lisandre Sévigny Di Quinzio présentent le conte Rafale.

Une première représentation publique du conte musical Rafale, écrit par le conteur Jérôme Bérubé, est offerte ce week-end. Inspiré par l’album Noël piano-voix de la soprano Marie-Claire Fafard-Blais et de la pianiste Lisandre Sévigny Di Quinzio, Rafale raconte les péripéties de Jeanne. La jeune femme est renvoyée en… 1992, pour revivre le Noël de ses 8 ans. Cadeaux ratés, pères Noël au pluriel et buffet froid sont au menu. On se doute que le conte finit tout de même bien, grâce à la magie de Noël.

À la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, vendredi 20 décembre, générale à 15 h (entrée libre) et dimanche 22 décembre, à 15 h (2 $ par billet, sur réservation)

— Marie Allard, La Presse

Théâtre pour tout-petits

PHOTO FOURNIE PAR LE THÉÂTRE OUTREMONT Milva Ménard raconte dans Ça ! des histoires à partir d’objets du quotidien.

Le Théâtre Outremont présente Ça !, un spectacle pour les bambins de 2 à 5 ans. Une comédienne et conteuse, Milva Ménard, y raconte des histoires à partir d’objets du quotidien. Ce spectacle est d’une durée de 45 minutes. À ne pas confondre avec le film d’horreur Ça, à moins de vouloir que les enfants se réveillent en hurlant plusieurs fois par nuit…

Au Théâtre Outremont, du 20 au 22 décembre, du 27 au 30 décembre et du 3 au 5 janvier, à 11 h. Quinze dollars par personne, gratuit pour le troisième enfant d’une même famille.

— Marie Allard, La Presse

Épatant Pinocchio

PHOTO JÉRÉMIE BATTAGLIA, FOURNIE PAR LA PLACE DES ARTS Scène de Pinocchio

Les coulisses du réel, Hugo Bélanger les connaît bien. Il a consacré des spectacles à certaines des plus grandes figures de l’imaginaire occidental, dont la petite Alice de Lewis Carroll et le baron de Münchausen. Le revoilà avec son Pinocchio, épatant spectacle créé il y a déjà sept ans. Avec finesse et humour, le metteur en scène mêle marionnettes et acteurs masqués, tout en jouant habilement avec les codes du théâtre. C’est un plaisir à partager avec ses petits de 6 ans et plus – et même ses ados. À la Place des Arts, du 27 au 29 décembre.

— Alexandre Vigneault, La Presse

Atelier de fabrication de cartes

PHOTO FOURNIE PAR ACCÈS CULTURE MONTRÉAL Création de cartes lors du Festival international de piñatas de Tétreaultville

Le Festival international de piñatas de Tétreaultville (le FIPT, qui existe pour vrai de vrai) invite petits et grands à créer des cartes de souhaits samedi. Carton, feutrine et bonbons seront à la disposition des bricoleurs. Des animatrices seront également sur place. Entrée libre. Idéal pour envoyer plein de bons vœux, à des gratteux de petits prix. À la Maison de la culture Mercier, le 21 décembre, de 11 h à 16 h

L’entraide au laboratoire

PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE ARMAND-FRAPPIER Une activité scientifique est offerte au laboratoire du musée Armand-Frappier pendant les Fêtes.