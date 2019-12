Louis-José Houde: le meilleur

Louis-José Houde est nommé dimanche au gala Les Olivier dans les catégories de l’Olivier de l’année et du spectacle de l’année. On vient d’annoncer des représentations supplémentaires de son quatrième one-man show, Préfère novembre, dont 250 000 billets ont déjà été vendus. Menteur d’Émile Gaudreault, le film québécois le plus populaire de l’année, dont l’humoriste est la tête d’affiche, est désormais offert en vidéo sur demande et en DVD. Bilan d’une année faste avec le meilleur des humoristes.