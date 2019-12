Le 98,5 FM demeure la station de radio la plus écoutée pour la période du 26 août au 24 novembre, avec 19,5 % des parts de marché. Surprise au tableau des sondages Numeris, l’émission hebdomadaire À la semaine prochaine (ICI Première) est l’émission la plus écoutée de la saison, devant Puisqu’il faut se lever (98,5).

Marissa Groguhé

La Presse

Parts de marché des stations de radio l’automne dernier

Le 98,5 FM demeure la station préférée des Montréalais, selon le plus récent sondage Numeris. Elle est passée de 21,2 % à 19,5 % des parts de marché depuis l’automne 2018. Rouge FM (11,6 %) est la seule station francophone principale à faire un gain (de 1,9 %). Rythme FM (13,9 %) prend de l’avance sur ICI Première (12,8 %) ; ces deux concurrentes pour la deuxième place détenaient le même nombre de parts de marché (12,9 %) à pareille date l’an dernier.

Parts de marché

98,5 FM : 19,5 %

Rythme FM : 13,9 %

ICI Première : 12,8 %

Rouge FM : 11,6 %

CKOI : 8,1 %

Énergie : 6,9 %

ICI Musique : 2,6 %

Les émissions les plus écoutées par plage horaire

Matin

Puisqu’il faut se lever (98,5 FM) : 73 900

Tout un matin (ICI Première) : 44 300

Debout les comiques ! (CKOI) : 28 700

On est tous debout (Rouge FM) : 27 200

Jamais trop tôt (Rythme FM) : 24 900

Avant-midi

Rythme au travail AM (Rythme FM) : 47 800

Isabelle (98,5 FM) : 42 100

Rouge au travail AM (Rouge FM) : 36 100

Pénélope (ICI Première) : 34 400

Tes hits au travail AM (Énergie) : 20 500

Midi

Lunch 80-90 (Rythme FM) : 43 400

Midi info (ICI Première) : 37 700

Lunch 90-2000 (Rouge FM) : 35 700

Midi Barette (CKOI) : 21 700

Midi+ (Énergie) : 18 100

Après-midi

Rythme au travail PM (Rythme FM) : 47 700

Rouge au travail PM (Rouge FM) : 45 500

Drainville PM (98,5 FM) : 44 600

Plus on est de fous, plus on lit ! (ICI Première) : 23 900

Tes hits au travail PM (Énergie) : 22 100

Retour

Le Québec maintenant (98,5 FM) : 45 900

Véronique et les Fantastiques (Rouge FM) : 41 200

Le 15-18 (Ici Première) : 32 000

Le retour de Mitsou & Sébastien (Rythme FM) : 28 700

Le clan Macleod (CKOI) : 26 300

Les 10 émissions les plus écoutées

À la semaine prochaine fait un bond de géant dans son nombre d’auditeurs par minute et passe au premier rang des émissions les plus écoutées. Avec près de 17 000 auditeurs moyens par minute de plus qu’à l’automne 2018, la revue humoristique hebdomadaire animée par Philippe Laguë devance l’émission du matin de Paul Arcand au sommet du classement des émissions les plus écoutées. « C’est une émission qui est en ondes depuis 12 années, qui a su bâtir son succès et attirer de plus en plus d’adeptes », commente Caroline Jamet, directrice générale radio, audio et Grand Montréal du service français de Radio-Canada. Cette montée en popularité ne s’expliquerait pas par un changement apporté à l’émission. « [Ces dernières années], c’est la même formule, la même équipe, avec une offre assez unique, qui a su se renouveler et qui réussit à nous faire sourire en parlant d’actualité », ajoute Mme Jamet.

1 – À la semaine prochaine (ICI Première) : 79 600*

2 – Puisqu’il faut se lever (98,5 FM) : 73 900

3 – Samedi et rien d’autre (ICI Première) : 52 500

4 – Les faits d’abord (ICI Première) : 49 900

5 – Les Weekends à Mario (Rythme FM) : 48 800

6 – Rythme au travail AM (Rythme FM) : 47 800

7 – Rythme au travail PM (Rythme FM) : 47 700

8 – Le Québec maintenant (98,5 FM) : 45 900

9 – Rouge au travail PM (Rouge FM) : 45 500

10 – Drainville PM (98,5 FM) : 44 600

* Auditoire moyen à la minute, du 26 août au 24 novembre