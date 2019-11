PHOTO SUJIT JAISWAL, ARCHIVES AFP

En 2008, l’actrice Tanushree Dutta avait accusé la star bollywoodienne Nana Patekar de l’avoir touchée de manière inappropriée lors du tournage d’une chanson. Elle avait alors 24 ans et lui 57. Tanushree Dutta, qui dit avoir « perdu des amis, du travail » et avoir connu « des phases de dépression » après l’incident, n’abandonne pas la partie et compte faire appel de cette décision.