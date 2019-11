Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Quoi voir ? Nos journalistes présentent leurs suggestions.

Musique : Dominique Fils-Aimé

Lauréate du Félix de l’album jazz au Gala de l’ADISQ et finaliste pour le Polaris, Dominique Fils-Aimé a le vent dans les voiles. Dans Stay Tuned, deuxième volet d’une trilogie, la chanteuse explore les racines du jazz et de la musique noire à travers un prisme complètement contemporain. Beauté, douceur, intériorité, puissance, et une trajectoire à suivre, assurément.

À la Cinquième Salle de la Place des Arts, le 14 novembre.

Consultez le site du concert : https://domiofficial.com/fr/

Théâtre : La bibliothèque interdite

PHOTO FOURNIE PAR SIBYLLINES Sébastien Ricard

Buenos Aires, 1941, en pleine « décennie infâme », un poète est incarcéré puis questionné par un inspecteur qu’il croit reconnaître. La bibliothèque interdite s’inspire de l’univers des écrivains argentins dans un spectacle musical et théâtral. Sébastien Ricard joue le poète. Il est accompagné du bandonéoniste Denis Plante et des musiciens de Tango Boréal. Le spectacle constitue ainsi une œuvre inclassable teintée du réalisme fantastique de l’Amérique du Sud.

La bibliothèque interdite, au Théâtre Outremont, le jeudi 14 novembre, 20 h.

Consultez le site du spectacle : http://www.theatreoutremont.ca/fr/evenement/la-bibliotheque-interdite-sibyllines/

Musique : Nathalie Simard

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Nathalie Simard

Nathalie Simard célèbre cette année 40 ans de carrière. Elle le souligne sur un album sorti il y a un mois, mais aussi sur scène, dans une tournée qui la fera passer par Montréal, lundi. L’intimité de la Cinquième Salle devrait bien convenir à ces retrouvailles avec le public, dont la mise en scène a été confiée à Patrice Coquereau, et pendant lesquelles la chanteuse interprétera les grands succès de son répertoire.

À la Cinquième Salle de la Place des Arts, le 11 novembre.

Consultez la page de l’artiste : https://www.facebook.com/NathalieSimard.Artiste/

Musique : Niska

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE NISKA Niska

L’Olympia accueillera vendredi soir Niska, un des phénomènes de la scène rap française. Après le report de son concert prévu en avril dernier, le jeune Parisien d’origine congolaise entraînera une salle comble dans la cadence de son rap rythmé, qui oscille tant du côté des beats à l’américaine que des sonorités africaines. Sa voix propulsée à l’Auto-Tune et son rap solide lui ont valu plusieurs centaines de millions de vues pour le vidéoclip de son succès Réseaux. En cinq ans de carrière, le rappeur de 25 ans cumule 21 simples d’or, 5 de platine et 5 de diamant. Après le succès de sa collaboration avec le populaire Maître Gims sur la chanson Sapés comme jamais, Stanislas Dinga Pinto, de son vrai nom, s’est frayé une place de choix dans les oreilles des amateurs de rap, en France surtout, mais au Québec aussi.

À l’Olympia, le 8 novembre, 20 h.

Consultez la page du spectacle : https://www.facebook.com/events/2537628782935883/

Spectacle sur glace : Rock the Rink

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Tessa Virtue et Scott Moir

Envie de voir de vos yeux les populaires champions olympiques canadiens de danse sur glace Tessa Virtue et Scott Moir ? Ils seront de passage à la Place Bell à Laval, le 14 novembre, en compagnie de leurs compatriotes Patrick Chan, Kaetlyn Osmond et Elvis Stojko dans le cadre de la tournée nord-américaine Rock the Rink. Les rejoindront sur la glace plusieurs patineurs professionnels d’Europe et des États-Unis, dont la médaillée olympique italienne Carolina Kostner et le quadruple champion national américain Jeremy Abbott, sur une musique assurée par le groupe Birds of Bellwoods. À vos patins !

À la Place Bell, le 14 novembre.

Consultez le site du spectacle (en anglais) : http://rocktherink.com/

Évènement : foire d’artisanat inuit

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ASSOCIATION DES INUITS DU SUD DU QUÉBEC Voici le genre d’objets qu’on pourrait trouver à la foire d’artisanat inuit.

Il n’est pas toujours nécessaire de voyager dans le Grand Nord pour dénicher une pièce d’artisanat inuit. Ce samedi, il suffira d’aller faire un petit tour à Verdun. L’Association des Inuits du sud du Québec organise pour la première fois une foire d’artisanat inuit. L’événement, qu’on espère répéter chaque année, se tiendra à l’église de l’Épiphanie. Les objets en vente sont l’œuvre d’artistes et artisans inuits locaux. Il sera notamment possible de trouver des peintures, des bijoux et des produits réalisés en peau de phoque. « On parle de jeunes artistes prometteurs, mais aussi de personnes qui confectionnent des objets comme des chapeaux, des mitaines et des parkas dans leurs temps libres », fait savoir l’Association des Inuits du Québec. Une cantine servira de la banique et des tisanes du Nord.

Église de l’Épiphanie, 4322, rue Wellington, le 9 novembre de 10 h à 16 h.

Consultez la page de la foire : https://www.facebook.com/events/546044689534268/