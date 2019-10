La mort de Rick Genest alias Zombie Boy, survenue il y a plus d’un an, est accidentelle, révèle le rapport d’investigation du Bureau du coroner rendu public lundi matin.

Mayssa Ferah

La Presse

Fortement intoxiqué par l’alcool, l’artiste montréalais est vraisemblablement tombé du balcon d’un appartement où habitait un de ses proches.

« Je ne suis pas en mesure d’affirmer qu’il avait une intention claire de mettre fin à ses jours […] il est tout à fait plausible qu’il soit tombé du balcon », a annoncé Me Mélissa Gagnon, coroner désignée, en point de presse.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La coroner Mélissa Gagnon

Le corps de l’ancienne égérie de Thierry Mugler avait été retrouvé en bas de l’immeuble du Plateau-Mont-Royal le 1er août 2018. Il avait 32 ans.

Sur les réseaux sociaux et dans certains médias, son décès avait été annoncé à l’époque comme un suicide lié à la drogue. Or, les conclusions du rapport de la coroner Mélissa Gagnon penchent vers une mort accidentelle.

Il a subi un traumatisme crânien après avoir fait une chute du troisième étage de l’immeuble où il se trouvait. M. Genest a marqué la scène artistique et le monde de la mode depuis son apparition en 2011 auprès de Lady Gaga dans le vidéoclip de sa chanson Born this Way.