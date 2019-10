L’organisation derrière le Black & Blue a lancé un nouvel événement l’an dernier, le Carnaval des couleurs, qui a pour objectif de « rassembler les communautés culturelles et LGBTQ » de Montréal.

Alexandre Vigneault

La Presse

Marie-Josée Lord, Johanne Blouin, Maxime Landry figurent parmi les têtes d’affiche de cet événement dont la présidence d’honneur a été confiée à Elizabeth Blouin-Brathwaite et à son père Normand.

En plus de la programmation musicale — house, musique latine, africaine, etc. —, le Carnaval des couleurs propose des ateliers et des conférences sur le racisme et l’homophobie. Tout ça se déroule jusqu’au 9 octobre, au Complexe Desjardins.

Consultez le site du Carnaval des couleurs : https://carnavaldescouleurs.org/