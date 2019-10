Le spectacle Rêver en grand présentera des personnages classiques comme Cendrillon, mais aussi des personnages plus populaires comme Olaf ou des derniers nés comme Coco, et Moana.

Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Nos journalistes vous présentent leurs suggestions.

Rêves sur glace

Pourquoi changer une recette gagnante ? Les héros de Disney sont de retour, pour une énième aventure sur glace, cette fois sur le thème du rêve, avec neuf récits de courage au programme. Alors, ne boudez pas votre plaisir et enfilez sans tarder vos costumes d’Anna, d’Aladdin ou de Raiponce, les enfants ! Au menu : des personnages classiques (Cendrillon) aux plus populaires (Olaf), en passant par les derniers nés (Coco, Moana, etc.) vous attendent en chair, en costumes et en patins, dans des numéros qu’on nous promet toujours plus impressionnants, acrobatiques et techniques. Mention spéciale aux éclairages et autres effets spéciaux, qui donnent désormais une agréable touche de modernité à ces classiques spectacles sur glace. — Silvia Galipeau, La Presse

Rêver en grand, Place Bell, du 9 au 14 octobre

> Visitez le site internet de Disney sur glace (en anglais)

Matinée conte-ciné-dessin

ILLUSTRATION FOURNIE PAR CINÉMA MODERNE ET LA PASTÈQUE Au programme de cette matinée, il y aura la lecture de l’album Les étoiles par son auteur et illustrateur, Jacques Goldstyn, suivie par la projection de six courts métrages, dont La soupe au caillou, de Clémentine Robach.

Quand on a de jeunes enfants, on cherche des activités qui ont lieu le matin – l’après-midi, ils font la sieste (hourra !). Une matinée ciné-conte est proposée aux enfants de 4 ans et plus (et à leurs parents) samedi, à compter de 10 h 30 au Cinéma Moderne de Montréal. Au programme : la lecture de l’album Les étoiles par son auteur et illustrateur, Jacques Goldstyn, suivie par la projection de six courts métrages, dont La soupe au caillou, de Clémentine Robach. Ensuite, tous sont invités à aller aux éditions de La Pastèque pour une activité de coloriage avec Jacques Goldstyn. — Marie Allard, La Presse

> Visitez la page Facebook de l’événement

La folie créatrice racontée

PHOTO STÉPHANIE BARAN, L’ILLUSION Conte littoral propose une immersion dans l’univers de Jacques Ferron.

L’Illusion Théâtre s’intéresse à l’univers éclectique de l’écrivain Jacques Ferron, qui était aussi médecin et qui a touché à la politique (il a entre autres fondé le Parti Rhinocéros). La pièce créée l’an dernier par Sabrina Baran est inspirée du roman L’amélanchier, qui met en scène une jeune fille appelée Tinamer. Du théâtre de marionnettes écrit par Louis-Charles Sylvestre et mis en musique par Nicolas Ferron (le petit-fils de Jacques), qui aborde le thème de la folie créatrice. Pour les enfants de 7 ans et plus. — Jean Siag, La Presse

Du 7 au 12 octobre, à L’Illusion Théâtre

> Visitez la page du spectacle

Cinéphiles en formation

PHOTO FOURNIE PAR LE FNC Le long métrage Jacob et les chiens qui parlent est présenté à la section Les P’tits Loups.

Le Festival du Nouveau Cinéma (FNC), qui démarre le 9 octobre avec la présentation de Guest of Honour, d’Atom Egoyan, continue de s’adresser aux jeunes cinéphiles avec sa section Les P’tits Loups. Près d’une trentaine de films, dont une majorité de courts métrages, y sont programmés. Des films d’animation pour la plupart, réalisés en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne ou aux États-Unis. Parmi les films en compétition, notons Le tigre sans rayure, de Raul « Robin » Morales Reyes (France, Suisse), Soup, d’Aya Kashima (États-Unis), ainsi que deux films de Julia Ocker (Allemagne) : Flamingo et Dachshund. — Jean Siag, La Presse

> Visitez la page Les P’tits Loups

La vie en forêt pour les tout-petits

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ORGANISME HÉRITAGE SAINT-BERNARD L’organisme Héritage Saint-Bernard propose en octobre une série d’activités gratuites pour les enfants curieux.

Une promenade en forêt, c’est bien. Mais une promenade éducative en forêt, c’est mieux, suggère l’organisme Héritage Saint-Bernard, qui propose en octobre une série d’activités gratuites pour les enfants curieux. Ce week-end auront lieu trois séances de pistage en forêt, où l’on apprendra à reconnaître les signes du passage des animaux et à mieux les observer ; le week-end suivant sera plus ludique et destiné à un public plus jeune, avec un conte animé mettant en vedette des fées et des elfes dans une forêt enchantée. Enfin, le week-end des 19 et 20 octobre, on découvrira des astuces développées par la faune pour survivre aux rigueurs de l’hiver. — Violaine Ballivy, La Presse

Les activités sont gratuites, mais les réservations sont fortement recommandées.

> Visitez le site de l’île Saint-Bernard