 Quoi voir et entendre à Présence autochtone 

Cinéma Nin E Tepueian (Mon cri) Le volet cinéma du festival compte près d'une trentaine de films, parmi lesquels Nin E Tepueian (Mon cri), de Santiago Bertolino, consacré au travail de Natasha Kanapé Fontaine. Poète, comédienne et militante, désireuse de perpétuer la littérature autochtone contemporaine, l'artiste a ici été suivie sur une période d'un an. Ce film est présenté en première mondiale avant sa sortie en salle, en janvier 2020. Mardi 6 août à 19 h, à l'Auditorium de la Grande Bibliothèque (quelques billets pour le grand public sont offerts) Dimanche 11 août à 20 h 45, au Cinéma du Parc

Agrandir Katia Makdissi-Warren PHOTO FOURNIE PAR PRÉSENCE AUTOCHTONE

Musique Hommage à Katia Makdissi-Warren Pour la première fois de son histoire, la Société de musique contemporaine de Montréal (SMCQ) s'associe avec Présence autochtone autour d'un événement : un hommage à la compositrice Katia Makdissi-Warren, qui travaille avec les communautés autochtones afin de mettre de l'avant leurs traditions musicales. Cette collaboration se manifestera sous la forme d'un événement participatif avec une oeuvre pour choeur en compagnie de deux chanteuses de gorge et un concert de chants de gorge inuits et mongols. Mercredi 7 août à 20 h et jeudi 8 août à 20 h 30, à la place des Festivals

Agrandir Une oeuvre de Meky Ottawa IMAGE FOURNIE PAR PRÉSENCE AUTOCHTONE

Arts visuels Meky Ottawa Atikamekw de Manawan vivant maintenant à Tio'tia:ke (Montréal), Meky Ottawa est une artiste multidisciplinaire qui nous présente ici ses plus récentes explorations tant dans la vidéo que dans l'illustration et l'installation. Puisant à même ce qui la caractérise, soit sa perspective féministe, son quotidien urbain et son héritage autochtone, elle crée des oeuvres marquées par la ligne, les couleurs et les symboles. « Mes oeuvres sont souvent engagées et parfois politiques », dit-elle. Jusqu'au 29 septembre, à La Guilde (1356, rue Sherbrooke Ouest)

Agrandir Une scène du film Le chant de la forêt PHOTO FOURNIE PAR PRÉSENCE AUTOCHTONE

Cinéma Le chant de la forêt Coproduction entre le Brésil et le Portugal, ce long métrage de João Salaviza et de Renée Nader Messora s'intéresse au sort d'Ihjac, un jeune indigène qui, doté du don de communiquer avec les morts, redoute les pouvoirs chamaniques qui s'éveillent en lui. Afin d'échapper à ce qui le hante, il se réfugie dans une grande ville où il fait face à de nouvelles réalités. Le film a été récompensé du Prix spécial du jury dans la section Un certain regard du Festival de Cannes de 2018. Dimanche 11 août à 18 h 30, au Cinéma du Parc

Agrandir Soleil Launière PHOTO FOURNIE PAR PRÉSENCE AUTOCHTONE

Grand concert Nikamotan MTL - nicto Pour la troisième année, le grand concert de musique nomade Nikamotan MTL - nicto est de retour. Les spectateurs seront plongés dans un grand mélange de courants musicaux incluant électro, pop, soul, blues et autres, avec influences africaines, afro-colombiennes et même finlandaises. Parmi les artistes invités, on compte Soleil Launière (notre photo), Lido Pimienta, Pierre Kwenders, Lydia Képinski, Young Feather Singers et plusieurs autres. Vendredi 9 août à 21 h, à la place des Festivals

Agrandir Māmā Mihirangi PHOTO FOURNIE PAR PRÉSENCE AUTOCHTONE