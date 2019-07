Les sorties de la semaine

Après le coup d'envoi donné au festival Juste pour rire lundi dernier, Haïti en folie prend véritablement son envol ce soir avec l'hommage à TiCorn. L'artiste haïtienne d'origine allemande sera accompagnée de BélO à 20 h, au Théâtre Fairmount. Wesli et Tifane sont programmés demain à 21 h au parc La Fontaine, alors que Sans Pression et Ti Kid s'y produiront dimanche (à 17 h), peu avant le spectacle de clôture de Boukman Eksperyans (à 19 h). Les spectacles présentés au parc La Fontaine sont gratuits.

Amorcé le 1er juillet et se déroulant jusqu'à la fin du mois d'août, le cycle Comédies ! de la Cinémathèque québécoise se poursuit avec la projection de Burn After Reading des frères Joel et Ethan Coen ce soir, à 21 h. Lancée à la Mostra de Venise en 2008, cette comédie tourne autour de quiproquos concernant Osbourne Cox (John Malkovich), un ancien agent de la CIA congédié et que sa femme a quitté. George Clooney, Frances McDormand, Brad Pitt et Tilda Swinton sont aussi de la distribution. Demain, à 21 h, le cycle se poursuit avec la vampirique comédie Karmina de Gabriel Pelletier.

- André Duchesne, La Presse

Fantastiques week-ends à Fantasia

Fidèle à son habitude, le festival Fantasia présente pour cette 23e édition ses Fantastiques week-ends du cinéma québécois. Il s'agit de programmes de courts métrages qui sont regroupés par thèmes. Cette fin de semaine, on pourra voir les programmes Grandir, Mourir et Léguer. Dans la sélection, nous avons vu deux excellents courts métrages. Sois sage, d'Anik Jean, se penche sur le côté sombre (et on est poli) du gardiennage d'enfant.