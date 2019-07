Sorties de la semaine

La Presse Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Nos journalistes vous présentent leurs suggestions.

FESTIVAL : COMME AU MOYEN-ÂGE Les 20 et 21 juillet, les Médiévales Lanaudière s'amènent à L'Assomption. Au programme de ce festival pour toute la famille : ateliers de cirque pour enfants, marché des artisans, démonstrations de métiers traditionnels, initiation à l'escrime, quêtes pour les enfants et jeux d'habileté. Plusieurs spectacles - musique, danse, conte - sont prévus, mais l'événement le plus attendu est sans conteste le grand tournoi médiéval, présenté demain et dimanche, avec ses combats à l'épée et ses épreuves équestres, dont le spectaculaire face-à-face où les cavaliers doivent désarçonner leur adversaire avec une lance. Tarifs : 16 $, 8 $ pour les 5 à 12 ans et 40 $ par famille. - Stéphanie Morin, La Presse MUSIQUE : PATRICE MICHAUD DANS LA RUELLE

Patrice Michaud sera en spectacle jeudi à 18 h 30 dans la ruelle Gaboury. PHOTO ULYSSE LEMERISE, COLLABORATION SPÉCIALE

Urbaine et festive, la série des Shows de ruelle dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve bat son plein. Jeudi à 18 h 30, c'est celui qui a été sacré Interprète masculin de l'année en 2017 et en 2018 au Gala de l'ADISQ qu'on pourra voir en spectacle dans la ruelle Gaboury, aux abords du parc Morgan. Une occasion rêvée, donc, pour entendre Patrice Michaud et ses hymnes fédérateurs dans un rare contexte intime... et gratuitement ! Les autres concerts à venir sont Philippe Brach le 8 août et Qualité Motel le 22 août. - Josée Lapointe, La Presse Le jeudi 25 juillet, ruelle Gaboury MUSIQUE : L'OM AU PIED DU MONT ROYAL

Concert en plein air de l'Orchestre Métropolitain, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, sur le belvédère du mont Royal, en juillet 2018 PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE

Pour la sixième année d'affilée, l'Orchestre Métropolitain présente un concert en plein air au coeur de Montréal durant la saison estivale, cette fois au pied du mont Royal, soit le même lieu où a été présenté Montréal symphonique lors des festivités du 375e anniversaire de Montréal. Sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, l'OM suggère un programme composé de la Suite no 1 de Peer Gynt d'Edvard Grieg et de la Symphonie no 5 de Tchaïkovski. - Alain Brunet, La Presse Au parc du Mont-Royal (accès au site à l'angle des avenues du Parc et Duluth), le 25 juillet, 20 h. Ce programme gratuit sera annulé en cas de pluie persistante. CINÉMA : LES P'TITES VUES À LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE

Une scène de L'enfant qui voulut être roi PHOTO TIRÉE DE L'INTERNET

Il fait trop chaud, trop humide, trop soleil pour des activités extérieures ? C'est le moment de faire une virée en famille à la Grande Bibliothèque, où ont lieu jusqu'à la fin du mois d'août les projections de films Les p'tites vues. Le tout se passe au Théâtre Inimagimô de l'Espace Jeunes. Kirikou, Astérix, Ralph et autres personnages jeunesse sont au rendez-vous. Et le maïs soufflé est gratuit ! - André Duchesne, La Presse MUSIQUE : L'ORCHESTRE NATIONAL DES JEUNES DU CANADA

Cet été, l'Orchestre national des jeunes retourne à la Maison symphonique dans le cadre de la tournée TD Odyssée 2019. PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L'ORCHESTRE