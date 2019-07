 Balado: c'est qui ça, Hamish? 

Créée par un journaliste de The Australian, la balado Who the Hell Is Hamish ? est consacrée à l'histoire de l'escroc australien Hamish McLaren.

NATALIA WYSOCKA

La Presse L'émission balado s'appelle Who the Hell Is Hamish ? Mais qui diable est Hamish ? Aux yeux de nombreux intervenants, la réponse se résume justement à ce mot. Au diable. Car Hamish est un démon ayant fait de leur vie un enfer. Un escroc qu'un vétéran du journalisme, l'Australien Greg Bearup, s'est employé coeur et âme à exposer, à traquer et à comprendre.

« Vous pensiez avoir tout entendu ? Accrochez-vous. » La remarque arrive après quelques épisodes, déjà. Pourtant, rendus à ce point de Who the Hell Is Hamish ?, nous avons eu droit à des mensonges, à des vols d'identité, à des falsifications de signatures, à de la fourberie. Le tout orchestré par un homme. Un seul. Hamish McLaren. « Vraiment ? se demande-t-on alors. Ça pourrait être pire ? » Ça l'est. De son accent australien chantant, l'animateur de la balado, Greg Bearup, s'emploie alors à raconter ce pire. Celui perpétré par le bandit susmentionné. Non pas sur une, non pas sur deux, mais bien sur trois décennies. Sur tout autant de continents. « C'est une affaire absolument incroyable !, s'exclame le charismatique journaliste au bout du fil. On n'en couvre pas beaucoup, des comme ça, dans une carrière. »

Agrandir Le journaliste australien Greg Bearu PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU QUOTIDIEN THE AUSTRALIAN

L'homme de métier en a pourtant vu d'autres. Mais jamais ne s'était-il frotté à un scélérat de la trempe de McLaren. Un homme doté d'un sourire éclatant, d'une forme olympique, d'une collection de Porsche et de montres à 15 000 $. Un homme multipliant les relations avec des femmes magnifiques aux carrières florissantes. Un homme ayant tout dévasté sur son passage. Spécialisé en affaires judiciaires, Greg Bearup a été mis sur la trace du faussaire par son amie Catherine Coleman, qui s'inquiétait pour une autre copine à elle. Ladite copine était éperdument amoureuse d'un type qui clamait « avoir travaillé pour la NASA et bla-bla-bla ». Un homme presque trop parfait pour être vrai. « Catherine était convaincue qu'il racontait des foutaises. Elle m'a demandé d'enquêter un peu. » En bon journaliste - et en bon pote -, Greg Bearup a acquiescé. Ce qu'il a trouvé l'a dépassé. « Plus j'enquêtais, plus l'histoire grandissait. Tant de gens ont été touchés. La méthode de Hamish consistait à s'infiltrer dans toutes les sphères de leur vie. La trahison n'était donc pas que financière. Elle était aussi émotive. » Les mots du mal Armé de ses découvertes, et de sa sensibilité, Greg Bearup s'est employé à concocter une émission aussi sobre que fascinante en compagnie du réalisateur Nicholas Adams-Dzierzba et du producteur Eric George. Pas de musique dramatique ni de fluctuations de voix pour insister sur les aspects sombres. Tout reposait sur le simple « pouvoir de la narration », comme le dit le journaliste. Et pour la nourrir, cette narration, le reporter au quotidien The Australian a décidé de conclure chaque épisode de la balado, diffusée depuis février dernier, par la phrase : « Si vous avez des informations sur Hamish, joignez-nous au... » Il ne s'attendait pas à recevoir autant de réponses.

« J'ai même dû laisser des témoignages de côté. Le nombre de vies que ce type a détruites... C'est absolument fou. » - Le journaliste Greg Bearup