Les sorties de la semaine

Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Nos journalistes vous présentent leurs suggestions.

Juste pour rire sur la place des Festivals L'équipe de Juste pour rire mise sur du contenu original pour renouveler l'expérience des visiteurs, sur la place des Festivals (et dans les environs). Mardi prochain, Élyse Marquis animera une version scénique du classique show de variétés télévisé La fureur ; les équipes des filles et des garçons sont constituées d'humoristes. Le surlendemain, c'est l'équipe de la bien-aimée émission de radio La soirée est (encore) jeune qui célébrera sur scène sa (presque) 500e avec une version bonifiée de l'émission, comprenant stand-up, prestations et band. Une soirée hommage aux professeurs et le fameux gala Juste pour ados sont aussi au programme de la scène principale, sur la place des Festivals. - Frédéric Murphy, La Presse Sur la place des Festivals jusqu'au 28 juillet Dômesicle à la SAT

Agrandir La série des soirées immersives Dômesicle revient à la Société des arts technologiques pour une nouvelle saison, dès demain soir, dans la Satosphère. PHOTO FOURNIE PAR LA SAT

La Société des arts technologiques (SAT) propose de nouveau, cet été, six soirées immersives Dômesicle, soit chaque samedi jusqu'au 17 août, en collaboration avec des DJ et VJ montréalais. La musique ira de l'électro à la techno, en passant par le house et le minimal, le tout dans l'environnement 360° de la Satosphère. Ça débute demain avec OQULT (les trois étoiles montantes de la scène électro que sont UNION, Rakya et OPAQ) et les univers fluo des jeunes VJ montréalais Félix Félix Gourd Gourd et Gold Casanova. - Éric Clément, La Presse Dans la Satosphère de la SAT, samedi, dès 22 h Émile Proulx-Cloutier au Jardin botanique

Agrandir Émile Proulx-Cloutier PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE

Émile Proulx-Cloutier est le troisième artiste à participer cette année à cette magnifique série qu'est Les arts s'invitent au Jardin. Tous les dimanches de l'été, un chanteur ou une chanteuse vient donc donner un concert intime en plein coeur du Jardin botanique. La présence magnétique d'Émile Proulx-Cloutier, son lyrisme et sa poésie ne devraient qu'être davantage mis en valeur par le cadre enchanteur et la sérénité du lieu. Gratuit avec le prix d'entrée au Jardin botanique. - Josée Lapointe, La Presse Dimanche 14 juillet, à 14 h Festival AIM

Agrandir Le festival AIM PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU FESTIVAL