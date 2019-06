 CNA: portes ouvertes pour célébrer ses 50 ans 

Ils se joignent ainsi à une série d'activités gratuites dimanche permettant notamment au public de voir et de vivre l'envers du décor avec un accès complet en coulisses du CNA.

Il y en a pour tous les goûts avec des ateliers de chant choral, de danse et de théâtre, avec des employés du CNA et des experts du milieu de la scène.

En entrevue à La Presse canadienne, Xavier Forget, un producteur associé au CNA, a dit qu'il y aura beaucoup de choses à faire et à découvrir également.

« C'est très, très rare qu'on amène les gens en arrière-scène et en plus on a tout aménagé pour que ce soit accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants. Les gens vont pouvoir déambuler partout. On ouvre les loges, la salle des costumes. On essaie de recréer l'ambiance d'une soirée spectacle. Il y a également des activités sur scène. Les gens peuvent participer à une chorale. Il y a des ateliers de danse, dont un avec le chorégraphe Roger Sinha qui fait de la danse Bollywood contemporaine, et des ateliers de théâtre », souligne M. Forget.

Il y aura aussi des prestations gratuites, dont des artistes de la troupe de cirque montréalaise Les 7 Doigts de la main, du chanteur montréalais Ilam, un Québécois d'origine sénégalaise récipiendaire d'un prix révélation de musique du monde et du chanteur franco-ontarien Damien Robitaille, entre autres.

« On a beaucoup d'espace public dans les foyers, donc c'est dans ces espaces-là que les musiciens et les artistes vont présenter gratuitement de courtes prestations pour les visiteurs, précise le porte-parole du CNA. On ouvre les portes à 10 h le matin et il y a des activités jusqu'à 16 h l'après-midi. »

Le tout va se conclure en soirée par un grand concert gratuit, à guichet fermé, devant 2000 personnes. Le pianiste Alain Lefèvre, un artiste de renommée internationale et gagnant d'un prix Juno et de plusieurs Félix, sera de l'affiche.