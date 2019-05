 Les matins de Stéphan Bureau 

Il sera au micro de Bien entendu, une émission qui entrera en ondes le 17 juin dans le « prestigieux créneau » de 9 h à 11 h 30, en semaine.

L'animateur y proposera « un regard unique sur l'actualité culturelle, sociale, politique et économique, tout en abordant des sujets de société sous différents angles », indique le communiqué de Radio-Canada.

Avec Bien entendu, Bureau proposera aussi de nouvelles tables de discussion : l'une agrotouristico-alimentaire avec des chefs, nutritionnistes et sommeliers ; et l'autre traitant d'argent, avec des chroniqueurs et experts en la matière.

L'animateur poursuivra à l'automne à la même chaîne radio ses Grands entretiens, le samedi à 13 h, avec des personnalités qui se livrent en toute intimité durant une heure. - Luc Boulanger

(Source : Radio-Canada)