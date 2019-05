 Culture : «le vide abyssal» selon Isabelle Melançon 

Fragile, le milieu culturel québécois a un besoin pressant du soutien de l'État, ce que la ministre de la Culture, Nathalie Roy, ne semble pas comprendre ou être en mesure de fournir, selon la porte-parole libérale en culture.

Dans une charge à fond de train, la députée a lancé un véritable cri du coeur, ne cachant pas son inquiétude quant au sort réservé à divers dossiers culturels d'actualité, tout au long d'une entrevue accordée à La Presse canadienne, durant le week-end.

La députée libérale reproche essentiellement deux choses à la ministre de la Culture. Premièrement, l'absence de réalisations à son actif après sept mois de pouvoir, sans compter l'apparente inanité de projets sur sa planche à dessin.

Sur une note plus personnelle, elle déplore l'attitude « agressive » de la ministre à son endroit, chaque fois qu'elle se lève en Chambre pour lui poser une question.

Le « vide abyssal »

Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est la feuille blanche, qui semble selon elle tenir lieu de plan de match au ministère de la Culture depuis la nomination de Mme Roy.

« C'est vide. C'est d'un vide abyssal son discours actuellement, en matière de culture », estime Mme Melançon, qui connaît bien le milieu, ayant été cadre à la Société des entreprises culturelles (SODEC) et directrice du cabinet de la ministre Hélène David, alors à la Culture.

« Clairement, je crois qu'elle n'a pas encore enfilé les habits d'une ministre », juge la députée de Verdun.

Excédée, elle dit en avoir assez « du ton inapproprié » de Mme Roy à son égard et de son « mauvais théâtre » en Chambre, quand elle « hurle » et n'arrête pas « de lancer de la bouette » à tout moment à l'opposition libérale pour sa gestion passée.

Le pire, c'est qu'elle « n'a jamais répondu à aucune question » qui lui a été posée, selon elle.