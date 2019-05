 Ordre des arts et des lettres du Québec : place à 17 nouveaux compagnons 

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) dévoilera aujourd'hui les noms de 17 artistes, gestionnaires culturels ou mécènes qui deviendront membres de l'Ordre des arts et des lettres du Québec.

Céline Dion, Michel Marc Bouchard, Françoise Faucher, Serge Fiori, Paul-André Fortier, Brigitte Haentjens, Kim Thúy, Suzanne Lebeau, Rodney Saint-Éloi, Pierre Thibault, Peter Simons, Alan Côté, Daniela Arendasova, André Dudemaine, Zab Maboungou, Nadia Myre et Alain Paré recevront le titre de Compagne ou de Compagnon des arts et des lettres du Québec, a appris La Presse.

Parmi les anciens lauréats, mentionnons Xavier Dolan, Robert Lepage, Gilles Maheu, Clémence Des Rochers, Oliver Jones, Louise Lecavalier, Dany Laferrière, Fred Pellerin, Yannick Nézet-Séguin, Guy Laliberté, Marie-Claire Blais, Gilles Vigneault, Yvon Deschamps, Win Butler et Régine Chassagne, Victor-Lévy Beaulieu, Jean-Marc Vallée, Diane Dufresne, Michel Rabagliati et Florent Vollant.

Une diversité de lauréats

Un jury a procédé à l'analyse des candidatures. Cette année, il était composé de Hannah Claus, Claude Deschênes, Kevin McCoy et Mélissa Verreault.

« On essaie d'être représentatifs des disciplines qu'on soutient, a précisé Anne-Marie Jean, et on essaie de reconnaître la contribution d'artistes de différents âges et de différentes origines. »

« Ce ne sont pas des décorations qu'on remet à des artistes en fin de carrière. On décore des gens qui laissent une marque. »

Le CALQ, qui dispose aujourd'hui d'une enveloppe budgétaire de 130 millions, a soutenu cette année plus de 1200 projets d'artistes et environ 800 organismes culturels ou artistiques.

« Notre budget est en croissance, note Mme Jean, qui attribue une partie de cette augmentation à l'adoption l'été dernier de la Politique culturelle du Québec. On a des programmes d'aide à la recherche, à la création, à la production, mais on soutient aussi depuis cinq ans la diffusion, ce qui nous permet de faire des interventions très en lien avec l'ensemble des activités artistiques. »

Branchés sur le milieu

Parmi les secteurs en croissance, la présidente-directrice générale mentionne le secteur jeunesse, le cirque et les projets numériques.

« On veut rester branchés sur le milieu, nous dit encore Anne-Marie Jean. On travaille sur plusieurs projets numériques, on encourage les projets en arts visuels qui ciblent les jeunes, les reprises de spectacles, la diversité des artistes, et on tient compte de plus en plus de la transdisciplinarité des projets. »

Au cours des 25 dernières années, le CALQ a pris soin d'encourager la présence de nos artistes et de nos créations sur la scène internationale.

« On n'a qu'à penser au développement de notre réseau de studios-résidences, qui est devenu l'un des plus importants au monde, note Mme Jean. Ça fait partie de nos priorités, en même temps que notre travail sur la diffusion et une meilleure rémunération des travailleurs culturels. »