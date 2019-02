Du nouveau à La Presse

Près de six ans après la création de La Presse+, nous continuons d'évoluer et de nous renouveler. Nous sommes fiers de vous présenter deux nouvelles sections : Arts et être et Inspiration.

Arts et être - sept jours sur sept

Vous êtes aujourd'hui plus connectés que jamais. Et inondés d'information, de propositions de toutes sortes. Dans l'abondance de nouveautés que le milieu des arts propose, nous souhaitons vous offrir ce qu'il y a de mieux et mettre davantage notre expertise à votre service. Arts et être veut vous faire découvrir des oeuvres essentielles pour notre société, tout en apportant un éclairage différent sur les productions qui rythment l'actualité culturelle, mais également en décryptant des phénomènes de société qui touchent votre quotidien.

Vous trouverez dans Arts et être de grands reportages, des critiques, des textes d'opinion, des articles réagissant à la nouvelle et vous orientant dans vos choix de sorties et vos choix de vie. Notre mission : explorer les arts et la société autrement. À nos chroniqueurs réguliers se joindront des collaborateurs invités comme Ariane Moffatt, Manal Drissi, Philippe-Audrey Larrue St-Jacques et plusieurs autres.

NOS RUBRIQUES

Lundi

Ce que La Presse en pense - Musique

Chaque semaine, nos journalistes vous présentent leur point de vue sur les nouveautés de la scène musicale d'ici et d'ailleurs.

Mardi

Échos de scène

Nos journalistes vous présentent des recommandations ainsi que des critiques de spectacles d'humour, de théâtre, de cirque, de danse... bref, de tout ce qui fait vibrer la scène montréalaise.

Mercredi : Littérature jeunesse

Toutes les deux semaines, La Presse vous présente les nouveautés qui se démarquent en littérature jeunesse.

Bandes dessinées

Toutes les deux semaines, La Presse vous livre son point de vue et vous fait des recommandations de sorties récentes dans l'univers de la bande dessinée.

Une semaine sur deux : le bloc-notes d'Alain Brunet

Les recommandations de musique classique, jazz, par Alain Brunet.

Jeudi

Ce que La Presse en pense - Littérature

Chaque jeudi, nos journalistes vous donnent leur avis sur les sorties récentes en littérature d'ici et d'ailleurs, et vous font des recommandations de livres qui se démarquent. De plus, La Presse assurera une couverture dynamique du monde de la littérature en vous proposant des entrevues avec des auteurs, des analyses et des articles de nouvelles.

Sur vos écrans

Chaque semaine, nos journalistes seront à l'affût des nouveautés à la télévision, mais aussi parmi les nombreux services à la carte. Quelle est la série de l'heure? Le documentaire qui fera parler? Vous ne manquerez rien au petit écran grâce à cette nouvelle rubrique.

Arts visuels

Quelle est la démarche derrière l'oeuvre d'un artiste? Apprenez-en davantage sur l'art visuel toutes les deux semaines grâce aux rencontres de notre journaliste Éric Clément. Toute la semaine, des articles sur des oeuvres, des expositions et des coups d'éclat d'ici et d'ailleurs vous permettront aussi d'aller à la rencontre d'artistes créatifs.

Vendredi

Ce que La Presse en pense - Cinéma

La Presse vous offre à nouveau un tour d'horizon exhaustif des sorties de films sur les grands écrans chaque vendredi. De plus, vous aurez droit plusieurs fois chaque semaine à des articles qui abordent le septième art sous plusieurs angles inédits.

Les sorties de la semaine

Chaque semaine, nous vous aidons à préparer votre week-end en vous faisant quatre suggestions de sorties culturelles et autant de recommandations de restaurants dans le Grand Montréal.

Samedi

Mission photographique

Nous donnons carte blanche à un de nos talentueux photographes chaque samedi dans Arts et être. Préparez-vous à être surpris par leur créativité !

Rubrique Être

Chaque samedi, nous prenons le temps de souffler un peu en faisant un tour d'horizon de ces nouveautés qui peuvent nous rendre plus zen ou encore nous insuffler une dose d'énergie.

Inspiration - notre grand magazine du samedi

Nos lecteurs étant toujours de plus en plus occupés, Inspiration devient notre grand magazine du week-end, qui regroupe chaque samedi les meilleurs sujets d'escapades et de voyages, de la gastronomie, de l'immobilier et de la maison dans une même grande section à l'avant-garde axée sur les histoires et les points de vue.

Nous voulons y rendre l'extraordinaire accessible. Vous faire rêver tout en vous présentant des exemples concrets pour enrichir votre quotidien. Vous y trouverez de grands dossiers, des idées alléchantes et originales, des trucs pratiques et concrets, des critiques et des suggestions de restaurants. S'ajouteront à nos journalistes de nouveaux chroniqueurs invités, dont le chef David McMillan.

NOS RUBRIQUES

Ricardo

Fidèle à son habitude, le chef Ricardo nous présente des recettes simples et délicieuses chaque semaine.

Rubriques «À boire»

Chaque semaine, la sommelière de réputation internationale Véronique Rivest vous suggère l'achat de trois vins qui se démarquent. La journaliste Karyne Duplessis-Piché vous fait aussi un tour d'horizon des nouveautés pour agrémenter l'heure de l'apéro ou pour boire à l'occasion de votre prochain repas.

Critique resto

Chaque semaine, les journalistes Marie-Claude Lortie et Iris Gagnon-Paradis nous font la critique d'un restaurant. Cette critique est accompagnée des plus récentes nouvelles dans le monde de la gastronomie québécoise.

Sur les rayons

Chaque mois, la journaliste Marie Allard vous présente un tour d'horizon d'aliments qui suscitent sa curiosité sur les tablettes des supermarchés. Vous en apprendrez davantage sur ces aliments... et sur leurs propriétés.

Le tour du propriétaire

Toutes les semaines, nos journalistes vous présentent une maison qui se démarque sur le marché de la revente.

Sur le marché

Une fois par mois, nos journalistes vous présentent trois propriétés sur le marché de la revente, réunies sous un même thème. Vous pourrez ainsi vous faire une idée de l'état du marché immobilier dans le Grand Montréal, mais aussi ailleurs en province.

La bonne idée

Chaque semaine, nos journalistes partent à la recherche d'une idée qui pourra améliorer votre décor à la maison. Une rubrique qui vous donnera envie d'égayer votre chez-vous!