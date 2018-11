 Nostalgie: chacun cherche son âge d'or 

Marion Cotillard et Owen Wilson dans Midnight in Paris

Mais à trop presser le citron du souvenir, on lui enlève ce qui fait précisément son charme, un peu comme lorsqu'on mâche une gomme trop longtemps et qu'elle se liquéfie dans notre bouche. Rendu au troisième retour du disco dans votre courte existence, il y a comme quelque chose qui se perd dans l'expérience même de la nostalgie. On peut aller jusqu'à devenir nostalgique de l'époque où nos amis ne radotaient pas, après trop d'alcool, leurs maudits souvenirs de Passe-Partout (qui fait l'objet d'un remake, soit dit en passant). Enfin, il y a des phases terminales et toxiques de la nostalgie, comme dans «Make America Great Again», quand on s'ennuie du bon vieux temps où on pouvait «grabber des pussies» sans problème et vivre dans un quartier peuplé uniquement de Blancs.

«Les études psychologiques de la nostalgie démontrent qu'elle est positive à l'échelle personnelle, mais qu'elle peut être régressive quand elle est exploitée par des forces populistes», explique Katharina Niemeyer, professeure en communication à l'UQAM.

C'est à se demander, non sans inquiétude, si les milliards de documentaires sur la Seconde Guerre mondiale n'ont pas rendu trop de nos contemporains rêveurs d'une grosse guerre, de celles qui font le ménage chez les opposants, dans le sens de l'expression des vieux exaspérés quand ils disent: «Ça leur prendrait une "bonne" guerre.»

Le virus de la nostalgie s'attrape facilement, au détour de quelques notes d'une chanson, d'une photo retrouvée dans un livre, d'un parfum flairé. Et il trahit votre âge quand vous entendez un bruit de criquet pendant que vous racontez fièrement un show de votre folle jeunesse à des milléniaux qui s'en balancent. Vous voilà pris en flagrant délit de vieillesse (sur l'air du succès d'Herbert Léonard, et en disant cela, on se trahit beaucoup).

Le sens du mot «nostalgie» s'est élargi pour inclure la nostalgie d'un temps que l'on n'a pas connu, comme notre héros de Midnight in Paris. L'écrivain Mordecai Richler, lui aussi admiratif du Paris est une fête de Hemingway, avait l'impression d'avoir raté le party du siècle. «Où que j'aille, j'arrive trop tard, déplorait-il. L'orgie a fui ailleurs.» Ce mal a frappé beaucoup d'adolescents des années 80, quand leurs parents leur racontaient les folles années 60, et ils se sont vengés en racontant leur décennie à leurs propres enfants coincés dans le nouveau millénaire. Et nous voilà pris, quand on revoit encore une fois le film Back to the Future qu'on a tant aimé à sa sortie, à se demander quelle année entre le 1985 de Marty McFly et le 1955 de ses parents nous rend le plus nostalgique, maintenant que les deux appartiennent au passé.